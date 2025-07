Ksiądz Krzysztof bez skarpetek wygłupia się przy kawałku Zenka Martyniuka! Czy biskup widział to wideo?!

Zenek Martyniuk z nowym kawałkiem. Utwór spodobał się księdzu

Zenek Martyniuk ostatnio gustuje w duetach. Największy gwiazdor muzyki disco polo w Polsce w zeszłym roku nagrał kawałek z przedstawicielem nurtu rock polo - Sławomirem Zapałą. W teledysku do utworu "Tańcz" wystąpiły żony muzyków: Danuta Martyniuk i Kajra. Wyszło to naprawdę dobrze.

Uważam, że Kajra i Danusia to najpiękniejsze modelki, jakie kiedykolwiek wystąpiły w teledysku. Dziewczyny wyglądają przepięknie. Właściwie to trochę jak siostry… A my z Zenkiem na gitarach i było super

- mówił w rozmowie z "Super Expressem" Sławomir. Po sukcesie z wokalistą rock polo Zenek Martyniuk wszedł we współpracę z grupą Łobuzy. Jej efektem jest piosenka "Mandacik". Osobliwy utwór najwyraźniej przypadł do gustu księdzu Krzysztofowi Kołtunowiczowi, duchownemu z diecezji radomskiej i przy okazji... gwiazdorowi TikToka.

Kim jest ksiądz Krzysztof Kołtunowicz? To on bez skarpetek wygłupia się do nowego utworu Zenka Martyniuka

Ks, Krzysztof Kołtunowicz znany jest z tego, że ewangelizuje w niestandardowy sposób. Do wiernych jednak przemawia jak mało kto. Jego profil na TikToku obserwuje ponad 430 tys. kont. Posty duchownego zgarnęły już 8,2 mln polubień! Zabawne filmiki to znak firmowy ks. Kołtunowicza. I gdy wydawało się, że kapłan nie jest w stanie nas już niczym zaskoczyć, nagrał takie wideo, że po prostu szczęka opada. Wielu osobom to nagranie jawić się może jako absurdalne, ale internauci są zachwyceni!

Jak taki ksiądz będzie należał to mojej parafii, to zacznę chodzić co niedzielę. Wszystko na luzie i widać że z powołania. Pozdrawiam; Czemu mnie taki ksiądz nie uczył religii. Nasz ksiądz wydzierał się na nas i był bardzo niemiły; Super księże Krzysztofie. Pozdrawiam serdecznie księdza

- piszą użytkownicy TikToka. Co konkretnie widzimy na wideo? W skrócie: ksiądz Krzysztof bez skarpetek wygłupia się przy kawałku Zenka Martyniuka! Udaje, że śpiewa, tańczy, gestykuluje... Zresztą, zobaczcie sami w naszej galerii. Rusza się lepiej niż Zenek Martyniuk? Mamy nadzieję, że biskup, któremu podlega kapłan-gwiazdor, też widział to wideo. Żeby tylko nie przyszło mu do głowy ruganie ks. Krzysztofa. Wierni by tego nie wybaczyli.



