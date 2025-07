Zenek chce wręczać kobietom mandaty "za przekroczenie piękności". Wiemy, jakiej żąda waluty. Wygląda przy tym jak Rutkowski!

Mandat za piękność? Tylko od Zenka!

W nowej piosence Zenek Martyniuk rozdaje "mandaciki" za bycie zbyt atrakcyjnym. Klip jest utrzymany w zabawnej stylistyce retro – są okulary, stary radiowóz i Zenek, który bardziej niż policjanta przypomina detektywa Rutkowskiego sprzed lat.

Stylizacja Zenona Martyniuka – koszula na krótki rękaw, okulary przeciwsłoneczne, skórzane szelki operacyjne – wywołuje uśmiech.

Teledysk do "Mandacika" w ciągu kilku dni zebrał prawie 900 tysięcy wyświetleń. Internauci nie tylko chwalą piosenkę, ale też doceniają styl wideo.

Dawno mnie tak żadna piosenka nie rozśmieszyła, mega! ❤🎉

Panie Zenku, dziękuję za wydanie tego utworu dzień po otrzymaniu przez mojego brata pierwszego mandatu. Na pewno nie dam mu o tym zapomnieć.

Petarda. Pan Zenek w formie z lat 90. Mam nadzieję, że na następnej piosence znajdzie się jakieś "ułouło".

Nawet Sławomir się odezwał:

Cześć, tu Sławomir. Czekałem na tę premierę jak na przelew z ZAIKS-u!

Łobuzy świętują, Zenek nie zwalnia tempa

Dla zespołu Łobuzy to wyjątkowy moment. Grupa znana jest z takich hitów jak "Ona czuje, we mnie piniądz", "Nie robią już takich" i "Zbuntowany anioł" obchodzi 10-lecie istnienia. Postanowili uczcić to współpracą z królem disco polo, czyli Zenkiem Martyniukiem. Tak powstał "Mandacik". Zenek, mimo napiętego kalendarza (koncerty w całej Polsce, a jesienią wyjazd do USA), znalazł czas na ten projekt.

I chyba się opłaciło. Piosenka już króluje w internecie, a słowa: "Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności. Możesz go opłacić walutą miłości" wielu fanom bardzo zapadły w pamięć. Wygląda na to, że Zenek w stylu detektywa Rutkowskiego i Łobuzy trafili w dziesiątkę. Posłuchajcie sami!

