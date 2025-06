Daniel Martyniuk ślub, wesele

Daniel Martyniuk ma bardzo zagmatwane życie. Nieudane małżeństwo, liczne skandale, problemy z prawem - to wszystko działo się w ostatnich latach u syna Zenka Martyniuka. Wiele wskazuje jednak na to, że na Daniela dobrze działa drugie małżeństwo. Z Faustyną wziął on ślub w 2023 roku na indonezyjskiej wyspie Bali. Dlaczego akurat tam?

Bali to wyjątkowe miejsce, cieszymy się, że to właśnie tutaj zostawimy kawałek swojej historii. Rodzina pobłogosławiła nas przed wyjazdem i wspierała bardzo w przygotowaniu całej ceremonii. W Polsce mamy zaplanowaną uroczystość, aby z bliskimi, rodziną, chrzestnymi podzielić się naszym szczęściem. Daniel zaśpiewał piosenkę swojego taty - "Przyjdzie czas"

- napisała Faustyna Martyniuk w oświadczeniu dla Pudelka. Kilka miesięcy później - już w Polsce - odbyło się huczne wesele, na którym nie brakowało frykasów. Główną atrakcją wieczoru był jednak występ samego Zenka Martyniuka.

Zenek Martyniuk jest wspaniałym dziadkiem

W rodzinie Martyniuków układało się różnie i zdecydowanie nie zawsze panowała sielanka. Raz nawet Daniel Martyniuk brutalnie zaatakował swojego ojca w specjalnym nagraniu. W odpowiedzi Danuta Martyniuk nazwała syna "ćpunem". Sytuacja była bardzo napięta. Do tego okazało się, że Faustyna jest w ciąży, a jej mąż po raz drugi zostanie ojcem (pierwsze dziecko - córkę Laurę - ma z poprzednią żoną Eweliną). Potem na szczęście stosunki wewnątrzrodzinne chyba się unormowały, bo o żadnych konfliktach od dawna nie było słychać. I dobrze, bo teraz nie czas na niesnaski. Daniel Martyniuk znów bowiem został ojcem, a cała rodzina musi skupić się na maleństwie. Młodzi rodzice najpewniej będą mogli liczyć na pomoc Zenka Martyniuka, który jest wspaniałym dziadkiem dla Laury. Gwiazdor disco polo uwielbia spędzać z wnuczką czas, a jak o niej opowiada, to błyszczą mu się oczy.

Zenek Martyniuk: "Dziecku się zawsze wybacza". Spędził dzień z synem i potwierdza zgodę!

Laura ma różne zamiłowania - i śpiewa, i tańczy. Ale najbardziej lubi jeździć konno, ma swoje dwa kucyki. Eweliny tata, drugi dziadek, ma kilka koni. Jak jedzie w Polskę prezentować swoje konie, czy konia kupuje, to ona go tam nie odstępuje na krok. Jest wielką miłośniczką!

- mówił niedawno w rozmowie z "Super Expressem".

