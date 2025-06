Zenek Martyniuk to osoba, którą zna niemal każdy Polak. Jego utwory stały się nieodłączną częścią rodzinnych imprez, sylwestrowych koncertów czy wiejskich festynów. Od skromnych początków na Podlasiu po ogólnopolską popularność – historia Martyniuka to przykład konsekwentnej pracy. Przez ostatnie lata piosenkarz znacząco zmienił wygląd, zadbał o zdrowie, a jego metamorfoza stała się z pewnością inspiracją dla wielu fanów.

Zobacz też: Danuta Martyniuk na fotkach z maleńkim wnukiem. Ale z niej piękna babcia!

Zenek Martyniuk - tak zmienił się na przestrzeni lat

Zenon Martyniuk urodził się 23 czerwca 1969 roku we wsi Gredele. Dorastał w otoczeniu muzyki. W jego rodzinie tradycje artystyczne były obecne od pokoleń. Już jako młody chłopak śpiewał na zabawach i weselach, co z czasem przerodziło się w pomysł na życie oraz intratny biznes. W 1989 roku wspólnie z Mariuszem Anikiejem powołał do życia zespół Akcent. Ich pierwszy sukces był dopiero początkiem długiej i owocnej kariery.

Zespół szybko zyskał popularność, a kolejne przeboje tylko umacniały jego pozycję. "Królowa nocy", "Pragnienie miłości" czy nieśmiertelne "Przez twe oczy zielone" to tylko kilka utworów, które weszły do kanonu muzyki rozrywkowej w Polsce. Do dziś Martyniuk utrzymuje się w czołówce najchętniej słuchanych artystów nurtu disco polo.

Zobacz też: Daniel Martyniuk znów został ojcem. Wzrusza, jakim dziadkiem jest Zenek Martyniuk

Nie tylko muzyka przyciąga uwagę mediów. Zenon i jego żona Danuta są małżeństwem od 1989 roku. W tym samym roku urodził się ich jedyny syn, Daniel. Kilka lat temu rodzina powiększyła się o wnuczkę Laurę, co było dla nich ogromnym szczęściem, a niedawno na świecie pojawił się kolejny Martyniuk.

W ostatnich latach zarówno Danuta, jak i Zenon postanowili zadbać o siebie i zdrowy styl życia. Danuta Martyniuk przeszła spektakularną przemianę – zmieniła nawyki żywieniowe, wprowadziła więcej ruchu i zrezygnowała z cukru. Efekt? Utrata prawie 20 kilogramów oraz odświeżony, młodszy wygląd, w czym pomogły również zabiegi z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej.

Zenek, zachęcony przemianą żony, również postanowił zmienić swój wizerunek. Zmniejszył wagę o kilka kilogramów, zaczął częściej się uśmiechać – co wcześniej ograniczała charakterystyczna przerwa między zębami – i zainwestował w poprawę estetyki uśmiechu. Dziś lśniące zęby i pewny siebie uśmiech stały się jego nowym znakiem rozpoznawczym.

Tam kiedyś pisali, że ja schudłem 30-40 kilogramów. Ja najwięcej ważyłem 96 kilogramów. (...) Dużo piwka się piło i to są puste kalorie. W tej chwili ważę 90 – mówił jakiś czas temu muzyk w wywiadzie dla "Discowizja" w 4fun Dance.

Zobacz też: Faustyna Martyniuk w ciąży pozuje w różu i błękicie. Stylizacja jak marzenie, ale... gdzie tatuś?

Zobacz naszą galerię: Tak Zenek Martyniuk zmienił się na przestrzeni lat. Przeszedł spektakularną metamorfozę!

Sonda Czy Zenek Martyniuk powinen się odchudzać? Nie. Wygląda dobrze Tak. Jeśli wyjdzie mu to na zdrowie Tak Nie

Daniel Martyniuk chciał uciec ze ślubu. Nie przebierał w słowach o swoim małżeństwie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.