A jednak! Ibisz i Wachowicz razem! Tak zakończy się jego rozstanie z Sykut-Jeżyną

Dokładnie w piątek 29 sierpnia, o pranku wróci po wakacyjnej przerwie "Halo, tu Polsat". Śniadaniówka stacji już zapowiedziała roszady w parach prowadzących. Najbardziej zaskakujące był zawodowy "rozwód" Krzysztofa Ibisza z Pauliną Sykut-Jeżyną. I już wiadomo, kto ją zastąpi!
Wachowicz u boku Ibisza
Polsat oficjalnie potwierdził, że to Ewa Wachowicz - była Miss Polonia i prowadząca "Ewa gotuje" stanie u boku Krzysztofa Ibisza i razem z nim uśmiechnie się na powitanie.
Ewa Wachowicz już wcześniej pojawiała się w "Halo, tu Polsat", gdzie gotowała, a pomagali jej m.in. Ibisz i Syukut-Jeżyna - zobacz to w naszej galerii zdjęć. Teraz wykluło się z tych wydarzeń coś zupełnie nowego! Ewa Wachowicz po raz pierwszy w swojej karierze wystąpi jako współprowadząca śniadaniówkę.
Fani są zachwyceni
Nową, sensacyjną parę prowadzących Polsat ogłosił na swoim profilu na Instagramie.
Ewa Wachowicz & Krzysztof Ibisz stworzą nową parę prowadzących halo tu polsat 🎊👏🏾🥳 My już nie możemy się doczekać pierwszego poranka z tym duetem, a Wy? 🤩
Fani Polsatu zareagowali żywiołowo. Padły nawet słowa o specjalnym zakupie telewizora dla tak wyjątkowej pary prowadzących.
o rany ! jak wspaniale , gratulacje ! 👏❤️
Muszę w końcu kupić telewizor😜 dla takiej pary prowadzących wiem, że warto 😉❤️
O wow! Ale super! Gratulacje!!!!!!🥳
Strzał w 10, Pani Ewa @ewawachowicz to klasa sama w sobie 😍😍😍😍😍
Więcej energii i świeżości
Jak wypadnie połączenie energetycznego, miłego i wspierającego Krzysztofa Ibisza z charyzmą i uśmiechem Ewy Wachowicz? Produkcja zapewnia, że nowa para wniesie do programu jeszcze "więcej pozytywnej energii i świeżości".
Zmiany nie tylko w składzie prowadzącychJak zapowiedzieli twórcy "Halo, tu Polsat" zmiany dotkną także wystroju studia śniadaniówki.
Będzie bardziej przytulnie, cieplej, ale nadal bardzo energetycznie!
- Polsat w oficjalnym oświadczeniu.
Co dalej z Sykut-Jeżyną?
Duet Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz rozstaje się na ekranie, ale oboje pozostają w programie. Każde z nich poprowadzi "Halo, tu Polsat" z nowym partnerem.