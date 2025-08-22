Oto pierwsza żona Stanisława Sojki. Tym się zajęła po rozstaniu

Stanisław Soyka nie żyje. Jego pierwszą żoną była Iwona Suwara, dziś znana skrzypaczka. Poznali się jeszcze w liceum i razem studiowali na Akademii Muzycznej w Katowicach. Iwona przerwała naukę, kiedy zaszła w ciążę. Zakochani pobrali się i wydawało się, że wszystko zmierza w kierunku: "I żyli długo i szczęśliwie". Niestety na drodze Stanisława Sojki pojawiła się "pożeraczka męskich serc", Grażyna Trela. Artysta zostawił dla niej rodzinę. Co się działo z jego pierwszą żoną po rozstaniu?

Razem murem za rodziną

Pierwsza żona Stanisława Sojki, pomimo jawnej zdrady męża, chciała, aby pozostali w dobrych stosunkach ze względu na synów.

Oczywiście, to nie byłoby możliwe bez niej. Mimo różnicy poglądów i krytycznych sytuacji zdołaliśmy zachować rodzicielską zgodę. Staliśmy murem, nie można było nami manipulować

- wspominał Sojka w magazynie Viva!.

Tata nas nigdy nie zostawił. Zawsze mogliśmy na niego liczyć. Często do nas dzwonił, więc bolesnej tęsknoty nie odczułem

- mówili dorośli już synowie muzyka.

Roman Sojki był dla niego lekcją

Związek Sojki i Treli trwał 6 lat i rozpadł się "w drobny mak" z powodu miłości Stanisława do synów i niewierności kochanki. Pierwsza żona muzyka tymczasem ułożyła sobie i synom spokojne życie, w którym muzyka jest bardzo ważna. Iwona Suwara związała się z innym mężczyzną i innym, niż ojciec jej dzieci, gatunkiem muzycznym.

Skrzypaczka specjalizuje się w muzyce tradycyjnej, a inspiracje z folkloru polskiego i europejskiego. Razem z dwoma synami założyła m.in. Kapelę Jazgódki. Kuba Sojka śpiewa i gra na instrumentach perkusyjnych, a Marcin Sojka gra na perkusji. Pierwsza żona Sojki mieszka pod Olsztynem, tam działa też Wioska Teatralna Teatr Węgajty. W tym projekcie Iwona także gra pierwsze skrzypce.

Iwona Suwara współpracowała z wieloma zespołami, takimi jak Kapela Brodów, regularnie występuje także w ramach własnych projektów muzycznych, sygnowanych nazwiskiem Ani Brody.