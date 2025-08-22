Oto pierwsza żona Stanisława Sojki. Tym się zajęła po rozstaniu

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-08-22 19:23

Sytanisław Sojka zmarł nagle wieczorem 21 sierpnia 2025 roku w Sopocie. Był wielkim artystą, aktywnym w przeróżnych projektach muzycznych do samego końca. Prywatnie muzyk także sporo przeżył. Na przełomie lat 80. i 90. ub. w. Polska aż huczała o jego głośnym romansie. Zostawił wtedy pierwszą żonę i małych synów dla znanej aktorki. Kim jest pierwsza żona Sojki? Jak ułożyła sobie życie po rozstaniu?

Stanisław Sojka, Iwona Suwara

i

Autor: AKPA, Iwona Suwara (Nasza Firowym) / Facebook/ AKPA

Stanisław Soyka nie żyje. Jego pierwszą żoną była Iwona Suwara, dziś znana skrzypaczka. Poznali się jeszcze w liceum i razem studiowali na Akademii Muzycznej w Katowicach. Iwona przerwała naukę, kiedy zaszła w ciążę. Zakochani pobrali się i wydawało się, że wszystko zmierza w kierunku: "I żyli długo i szczęśliwie". Niestety na drodze Stanisława Sojki pojawiła się "pożeraczka męskich serc", Grażyna Trela. Artysta zostawił dla niej rodzinę. Co się działo z jego pierwszą żoną po rozstaniu?

Razem murem za rodziną

Pierwsza żona Stanisława Sojki, pomimo jawnej zdrady męża, chciała, aby pozostali w dobrych stosunkach ze względu na synów.

Oczywiście, to nie byłoby możliwe bez niej. Mimo różnicy poglądów i krytycznych sytuacji zdołaliśmy zachować rodzicielską zgodę. Staliśmy murem, nie można było nami manipulować

- wspominał Sojka w magazynie Viva!.

Tata nas nigdy nie zostawił. Zawsze mogliśmy na niego liczyć. Często do nas dzwonił, więc bolesnej tęsknoty nie odczułem

- mówili dorośli już synowie muzyka.

Roman Sojki był dla niego lekcją

Związek Sojki i Treli trwał 6 lat i rozpadł się "w drobny mak" z powodu miłości Stanisława do synów i niewierności kochanki. Pierwsza żona muzyka tymczasem ułożyła sobie i synom spokojne życie, w którym muzyka jest bardzo ważna. Iwona Suwara związała się z innym mężczyzną i innym, niż ojciec jej dzieci, gatunkiem muzycznym. 

Skrzypaczka specjalizuje się w muzyce tradycyjnej, a inspiracje z folkloru polskiego i europejskiego. Razem z dwoma synami założyła m.in. Kapelę Jazgódki. Kuba Sojka śpiewa i gra na instrumentach perkusyjnych, a Marcin Sojka gra na perkusji. Pierwsza żona Sojki mieszka pod Olsztynem, tam działa też Wioska Teatralna Teatr Węgajty. W tym projekcie Iwona także gra pierwsze skrzypce. 

Iwona Suwara współpracowała z wieloma zespołami, takimi jak Kapela Brodów, regularnie występuje także w ramach własnych projektów muzycznych, sygnowanych nazwiskiem Ani Brody. 

Zobacz też: Wiemy, w jakich okolicznościach zmarł Stanisław Sojka. Nagle upadł, szybko zabrali go do szpitala

Iwona Suwara

i

Autor: Iwona Suwara (Nasza Firowym)/ Facebook
Grażyna Trela, Stanisław Soyka
12 zdjęć
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki