Edward Miszczak wparował do studia "Halo, tu Polsat"! Postawił pracowników do pionu i mówił o ciele Wachowicz

Edward Miszczak to człowiek, przed którym drżą chyba wszyscy dziennikarze i prezenterzy telewizji Polsat. Nie bez powodu, bo w końcu w dużej mierze to on decyduje o być albo nie być pracowników. Część z nich właśnie postawił do pionu po tym, gdy wparował do studia "Halo, tu Polsat". Wspomniał też o... ciele Ewy Wachowicz. Miszczak nie bawił się w dyplomację.

Nowy sezon "Halo, tu Polsat". Pięć par prowadzących

Gdy w zeszłym roku Polsat zadebiutował z własną śniadaniówką, Edward Miszczak był pełen entuzjazmu. Z nowym formatem wiązał wielkie nadzieje i ekscytował się składem prezenterów (Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oraz Agnieszkę Hyży i Maciej Rock). Całkiem różowo jednak chyba nie było, bo w pewnym momencie doszło do rewolucji, którą była rezygnacja z udziału w programie widowni. Mimo wszystko "Halo, tu Polsat" nadal pozostaje jednym z kluczowych formatów Polsatu. Co ciekawe, znów doszło do zmian. I to istotnych! Od nowego sezonu do prowadzenia śniadaniówki wyznaczonych jest aż pięć par. W ramach roszad rozdzielony został legendarny już duet Krzysztof Ibisz - Paulina Sykut-Jeżyna. Ostatecznie skład par wygląda następująco:

  • Agnieszka Hyży i Maciej Rock
  • Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski
  • Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny
  • Ewa Wachowicz i Krzysztof Ibisz
  • Aleksandra Filipek i Aleksander Sikora

Edward Miszczak wparował do studia "Halo, tu Polsat" i postawił pracowników do pionu

W pierwszym odcinku nowego sezonu "Halo, tu Polsat" (odbył się w piątek, 29 sierpnia) gościem był Zenek Martyniuk, a rozmowę z nim prowadził duet Ibisz-Wachowicz. Atmosfera była mocno imprezowa. W kolejnym dniu gospodarzami byli Agnieszka Hyży i Maciej Rock, a gościem... ich szef, czyli Edward Miszczak. Gdy wparował do studia, pracownicy pewnie byli nieco stremowani. Dyrektor programowy skupił się przede wszystkim na opowiadaniu o jesiennej ramówce. W pewnym momencie jednak odniósł się do debiutu Ewy Wachowicz w śniadaniówce Polsatu. Wspomniał o jej ciele. 

Miliony na koncie, gwiazdy u stóp. Tak Edward Miszczak zbudował medialne imperium

No jeszcze mamy tu różnicę. Ewa jak wejdzie do kuchni, to jej ciało inaczej pracuje, a jak siedzi na tych kanapach, to troszkę sztywnieje. Ale jak przeczytałem w jednym z postów – dajmy jej szansę. Jeszcze dwa programy i będzie rewelacyjna 

- wypalił bez ogródek. Potem ogólnie postawił do pionu prowadzących "Halo, tu Polsat". 

Musicie trochę się wziąć do roboty. Trzy nowe pary, pięć rewelacyjnych par – to też wzmaga waszą wewnętrzną rywalizację

- podkreślił Edward Miszczak. Cóż, atmosfery takimi słowami raczej nie zrobi, ale może zmotywuje do zaangażowania. 

