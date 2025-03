Miliony na koncie, gwiazdy u stóp. Tak Edward Miszczak zbudował medialne imperium

Lara Gessler ma nowe zęby! Jej przemiana trafiła do sieci. Widać różnicę? Biel aż bije po oczach

Edward Miszczak z wykształcenia jest historykiem i... elektrykiem. Najpierw skończył technikum elektryczne, potem wybrał historię na Uniwersytecie Jagielońskim. Karierę medialną rozpoczynał w radiu – najpierw w Radiu Kraków, a później w RMF FM, które współtworzył. To właśnie tam dał się poznać jako wizjoner, który potrafi dostosować format stacji do oczekiwań odbiorców.

Przełomowy moment nastąpił w 1997 roku, gdy dołączył do nowo powstałej stacji TVN. Objął funkcję dyrektora programowego i zrewolucjonizował polską telewizję. Stawiając na formaty oparte na emocjach, kontrowersjach i nowoczesnym dziennikarstwie, stworzył programy, które przyciągały miliony widzów. „Big Brother”, „Kuba Wojewódzki”, „Uwaga!”, „Fakty” – to tylko kilka z projektów, które ukształtowały markę TVN.

Edward Miszczak - człowiek, który tworzył gwiazdy

Edward Miszczak ma niezwykły talent do dostrzegania potencjału w ludziach. To on otworzył drzwi telewizji dla takich osobowości jak Kuba Wojewódzki, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski czy Magda Gessler. Jego intuicja i umiejętność zarządzania talentami sprawiły, że TVN stał się kuźnią gwiazd i dominującą siłą na rynku telewizyjnym.

Jednak nie każda decyzja przynosiła mu aplauz. Wielu twierdzi, że potrafił być bezwzględny – jeśli ktoś nie pasował do jego wizji, znikał z ekranu. Konflikty z dziennikarzami i celebrytami były nieuniknione.

Cień wielkiej kariery – Miszczak nie boi się konfliktów

Nie da się zbudować medialnego imperium bez wrogów. W TVN Miszczak miał niemal nieograniczoną władzę, ale i wielu przeciwników. Kiedy w 2004 roku TVN zrezygnował z „Faktów” prowadzonych przez Tomasza Lisa, plotki mówiły, że za decyzją stał właśnie Miszczak. Relacje obu panów od lat pozostawały chłodne. Choć Miszczak był kluczową osobą w budowaniu kariery Wojewódzkiego, ich relacja nie zawsze była idealna. Pojawiały się doniesienia o spięciach na tle formatu programu i kierunku, w jakim miał podążać. Miszczak stopniowo wycofywał z TVN niektóre z najbardziej rozpoznawalnych twarzy. Magda Mołek czy Szymon Majewski to tylko przykłady osób, których programy zniknęły, a ich miejsce zajęli nowi prowadzący.

Odejście z TVN i rewolucja w Polsacie

Po ponad dwóch dekadach Miszczak opuścił TVN w 2022 roku. Oficjalnie mówił o chęci odpoczynku, ale szybko pojawiły się spekulacje, że jego wpływy w stacji zaczęły słabnąć po przejęciu TVN przez Warner Bros. Discovery. Jednak Miszczak nie zniknął ze świata mediów – kilka miesięcy później ogłoszono jego transfer do Polsatu, gdzie objął stanowisko dyrektora programowego. To ruch, który wstrząsnął branżą.

W Polsacie zaczął wprowadzać własne zmiany – pojawiły się nowe formaty, odświeżone programy i nowe gwiazdy. Największą sensacją było oczywiście zwolnienie Katarzyny Dowbor, a w kilka miesięcy później odejście ze stacji jej syna - Macieja Dowbora. Bez echa nie przeszło również zawieszenie na rok "Dancing with the Stars. taniec z gwiazdami" czy stworzenie nowej na rynku telewizji śniadaniowej i ściągnięcie do niej Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

Edward Miszczak to człowiek, który miał i wciąż ma ogromny wpływ na polskie media. Od RMF FM, przez TVN, aż po Polsat – wszędzie, gdzie się pojawił, wywoływał zmiany. Z jednej strony – rewolucjonista, który stworzył nowoczesną telewizję. Z drugiej – bezwzględny gracz, który nie wahał się podejmować trudnych decyzji. Jego historia to dowód na to, że w mediach nie ma sentymentów – liczy się tylko skuteczność.

