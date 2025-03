Nieprofesjonalne zachowanie Krzysztofa Ibisza?! Edward Miszczak ocenił to na chłodno. Mocne słowa

Krzysztof Ibisz to najważniejsza twarz telewizji Polsat. I to od wielu lat. Bez 60-letniego prezentera nie sposób wyobrazić sobie tę stację. Do jego pracy raczej nikt nie ma zastrzeżeń. Tym bardziej zatem dziwi to, że w ocenie niektórych zachowanie Krzysztofa Ibisza było nieprofesjonalne. Na szczęście to już przeszłość. Edward Miszczak na chłodno ocenił postawę swojego gwiazdora.