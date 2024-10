Wróciła "Awantura o kasę", Ibisz coraz młodszy. Polsat zapomniał o jednym? "Mogli to zmienić"

Krzysztof Ibisz z powodzeniem prowadził przed laty hitowy program "Awantura o kasę", więc naturalnym był jego powrót do reaktywowanego show. Jak się okazuje, był to oczywiście strzał w dziesiątkę, bo widzowie są zachwyceni najnowszym odcinkiem, nazywając decyzję Polsatu "jedną z najlepszych w historii". Krzysztof Ibisz z pewnością jest zachwycony! Nie brakuje jednak również paru uwag, które mają internauci. Chodzi zarówno o rzeczy, których nie zmieniono mimo upływu lat, jak i o te, które przekształcono, choć nie było to konieczne.