Tak wygląda grób Ani Przybylskiej w 10 rocznicę śmierci. Niewiarygodne, co znalazło się na mogile

Te zdjęcia wzruszają do łez

Poznaliśmy prawdę o Kacprze Kuszewskim! To rozsierdzi ludzi wierzących

Łzy napływają do oczu

Program "Awantura o kasę" to jeden z chętniej oglądanych programów rozrywkowych ostatnich lat. Emitowany był od 2002 do 2005 roku. Chociaż od tego czasu minęło wiele lat, to trzeba przyznać, że sporo osób nie mogło doczekać się wznowienia. Program swoją premierę miał dziś o godzinie 17:30, prowadzącym tak jak w poprzednich edycjach jest Krzysztof Ibisz. Uczestnicy będą mogli wygrać nagrody warte aż 1,5 miliona złotych.

Zobacz też: Zaskakujące kulisy powrotu „Awantury o kasę”. Krzysztof Ibisz nie kryje wzruszenia. „To przerosło oczekiwania!”

Program "Awantura o kasę" powrócił. Niewiarygodne, co można wygrać

Program będzie podzielony na etapy. W pierwszym uczestnicy show zmierzą się trzy drużyny po czterech graczy - żółta, zielona i niebieska. Każda z drużyn otrzyma na start po 10 000 złotych. Krzysztof Ibisz wylosuje kategorię i rozpocznie licytację danego pytania. Kapitanowie będą oferować stawki. Wygra ta drużyna, która zaoferuje najwięcej. W finale zwycięską drużynę czeka pojedynek z Mistrzami, czyli drużyną, która wygrała poprzedni odcinek.

Zobacz też: [QUIZ] Pamiętasz teleturniej "Awantura o kasę"? Sprawdź, czy znasz odpowiedzi na te pytania

W złotych skrzynkach znajdzie się wiele nagród, a ich wartość wyniesie ponad 1,5 miliona złotych. Wewnątrz znajdą się samochody, sztabki złota, pieniądze, a także ogórek kiszony.

Tak widzowie ocenili pierwszy odcinek "Awantury o kasę"

"Awantura o kasę" to jeden z flagowych programów w jesiennej ramówce Polsatu. Show wzbudziło ogromne zainteresowanie ze strony widzów. Po pierwszym odcinku widzowie wydali już recenzję.

Przeniosłem się w czasie, ale super. Mimo upływu 20 lat nadal się to dobrze ogląda, dobrze, że program nie został udziwniony, bo to pokazuje, że jest ponadczasowy! Klasa sama w sobie! Klimat programu sprzed 20 lat utrzymany w 100 procent Szkoda, że muzyka z czołówki mocno różni się od oryginału - pisali w mediach społecznościowych zachwyceni internauci.

Zobacz też: Wielki powrót "Awantury o kasę". Kultowy program z Krzysztofem Ibiszem już niedługo na antenie Polsatu?

Zobacz naszą galerię: Ibisz szczerze o zmianach osobowych w Polsacie. "Wygryzie mnie z prowadzenia moich programów"

Sonda Lubisz Krzysztofa Ibisza? TAK NIE