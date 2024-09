Miszczak ściągnie do Polsatu wielką gwiazdę TVN? "To jego ulubienica. Darzy ją wielkim szacunkiem"

Pod koniec sierpnia 2024 roku wystartował nowy program śniadaniowy "Halo tu Polsat", który już osiągnął zadowalające dla stacji wyniki oglądalności. W związku z rozwojem Edward Miszczak ma ambitne plany wobec pasma porannego i chce, aby doścignęło ono konkurencję. Mówi się nawet, że Miszczak myśli już nad ściągnięciem kolejnych znanych twarzy do swojej śniadaniówki, a jedną z nich ma być doskonale znana wszystkim dziennikarka i prezenterka, która przez wiele lat pracowała w TVN. Chodzi o Kingę Rusin.

Kinga to od lat ulubienica Edwarda. On darzy ją wielkim szacunkiem, również za to, że potrafiła sama zrezygnować z telewizji, a nie na siłę gonić za popularnością. Ściągnięcie Rusin do Polsatu było od zawsze dużym marzeniem dyrektora.