Kinga Rusin porzuciła karierę i ruszyła w świat. Nie wróci już do telewizji?

Kinga Rusin porzuciła Polskę i udała się w podróż po świecie

Kinga Rusin (53 l.) rozpoczęła swoją karierę w na początku lat 90. Od tamtej pory konsekwentnie wspinała się po szczeblach kariery. Długo związana była z TVN, gdzie uchodziła za jedną z największych gwiazd. Gdy w lutym 2020 roku nie pojawiła się na ramówce stacji, w sieci pojawiły się plotki o jej rozstaniu z ekipą "Dzień Dobry TVN". Doniesienia te potwierdziła oficjalnie sama zainteresowana.

Początkowo zapowiadała, że wróci z nowym projektem telewizyjnym. Stwierdziła, że chce brać udział w ciekawych projektach z różnych dziedzin oraz korzystać ze swojej niezależności finansowej. Przez prawie trzydzieści lat kariery z pewnością udało jej się uzbierać sporo oszczędności. Dodatkowo Kinga Rusin jest właścicielką bardzo dobrze prosperującej firmy kosmetycznej.

Po odejściu z TVN udała się na wakacje, z których nie wróciła do tej pory. Razem ze swoim partnerem, Markiem Kujawą, szczególnie upodobali sobie ciepłe kraje. Zwiedzili już m.in. Meksyk, Indie, Malediwy, Grecję czy Kolumbię. Wszystko dziennikarka relacjonuje na swoim Instagramie.

Kinga Rusin o powrocie do telewizji

Chociaż do Polski przyjeżdża głównie, by przepakować swoje torby podróżne, to sprawy kraju nadal są dla niej ważne. Często zabiera głos w sprawach ważnych społecznie. Między innymi, dlatego wiele osób zastanawia się czy Kinga Rusin nie wróci jeszcze do komentowania w mediach. Rok temu przyznała, że jeszcze o tym nie myśli.

Było ciekawie, ale bycie niezależnym i poznawanie świata, szczególnie we dwoje, jest tak wspaniałe i tak kusi codziennie czymś niezwykłym, że, odpowiadając na pytania, na razie nie myślę o powrocie do telewizji - napisała na Instagramie.

Niedawno jedna z internautek wprost zapytała gwiazdę o reaktywację telewizyjnej kariery. Tym razem odpowiedź Kingi Rusin raczej nie pozostawia wątpliwości.

Mam wspaniałe wspomnienia. Pracowałam w telewizji w jej najlepszych latach. Prowadziłam i współtworzyłam ikoniczne programy. Teraz spełniam marzenie życia - przyznała.

