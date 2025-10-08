Katarzyna Cichopek świętuje 43. urodziny

Katarzyna Cichopek (43 l.) swoją popularność zawdzięcza roli Kingi z "M jak miłość". Z produkcją TVP związana jest od samego początku. Chociaż przez lata związana była z różnymi stacjami, to nic nie wskazuje na to, by miała się w najbliższym czasie pożegnać z "Emką". Aktorka brała udział w wielu programach telewizyjnych. W 2005 roku w drugiej edycji "Tańca z Gwiazdami, wytańczyła sobie nie tylko Kryształową Kulę, ale również miłość.

Jej małżeństwo z Marcinem Hakielem (42 l.) zakończyło się w atmosferze skandalu w marcu 2022 roku. Krótko po tym pojawiły się informacje, że Katarzynę Cichopek łączy coś więcej z jej kolegą z programu "Pytanie na śniadanie", Maciejem Kurzajewskim (52 l.). Na potwierdzenie plotek trzeba było poczekać kilka miesięcy. W październiku zakochani udali się do Izraela i właśnie podczas tego wyjazdu przyznali, że są razem. Połączyli się nawet ze śniadaniówką TVP2, by opowiedzieć o swoim uczuciu.

Maciej Kurzajewski rozpieszcza ukochaną w dniu jej urodzin

Pewien czas później Cichopek i Kurzajewski przeszli razem do Polsatu, gdzie do dziś prowadzą wspólnie "Halo, tu Polsat". Obecnie szykują się do ślubu. Uroczystość ma się odbyć w ostatnią sobotę października. Jednak zanim to nastąpi mieli inne powody do świętowania. 7 października Katarzyna Cichopek obchodziła swoje 43 urodziny.

Urodzinowy poranek zaczęła od nie jednego, ale dwóch tortów! Przez cały dzień spływały do niej życzenia. Gwiazda Polsatu otrzymała od stacji bukiet pięknych kwiatów. Z kolei Maciej Kurzajewski podarował jej różowe róże. To był dopiero początek. Dziennikarz przygotował bowiem dla swojej ukochanej niespodziankę - pobyt w luksusowym hotelu! Zadbał o każdy szczegół. Szczęśliwa aktorka podzieliła się ze swoimi fanami relacją z pobytu. W hotelowym pokoju czekały na nią m.in. słodkości oraz butelka szampana.

Kochanie, dziękuję za wspaniałą niespodziankę - napisała gwiazda.

