Cichopek już szykuje suknię, a Kurzajewski… w tunelach! Szalony finał przed ślubem

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Ich miłość od samego początku wzbudzała ogromne zainteresowanie, a teraz, gdy do ich ślubu pozostało już tak mało czasu, fani z niecierpliwością czekają na ten wielki moment. Zakochani mają stanąć na ślubnym kobiercu 25 października, a choć szczegóły ceremonii są pilnie strzeżone, wiadomo, że przygotowania idą pełną parą. Tymczasem dziennikarz zdradził, jak wyglądał jego wieczór kawalerski, i nie był to typowy wypad z kolegami!

Wieczór kawalerski inny niż wszystkie! Kurzajewski pokazał, jak bawi się prawdziwy facet

W świecie gwiazd wieczory kawalerskie często kojarzą się z hucznymi imprezami w klubach, egzotycznymi wyjazdami lub szalonymi nocami. Jednak Maciej Kurzajewski postanowił złamać ten schemat. Zamiast dyskotek głośnej muzyki, wybrał przygodę w duchu ekstremalnej rozrywki.

Na swoim profilu w mediach społecznościowych dziennikarz opublikował nagranie, które wywołało ogromne poruszenie wśród internautów. Widać na nim, jak przemierza ciemne tunele samochodem terenowym. Światła reflektorów oświetlają surowe ściany, a całość przypomina sceny z filmu sensacyjnego. W komentarzu Kurzajewski przyznał, że to jego "najlepszy wieczór kawalerski" i że niespodziankę zorganizowali mu bliscy, w tym szwagier, który jak widać, miał świetny pomysł.

Najlepszy wieczór kawalerski! Szwagier ma genialne pomysły. Jacek & Julek to był kosmos. Wielkie dzięki panowie - napisał wyraźnie zachwycony Kurzajewski.

Choć nie zdradził, gdzie dokładnie odbyła się ta niecodzienna wyprawa, wszystko wskazuje na to, że przygoda miała miejsce w jednej z nieczynnych kopalni gipsu i anhydrytu. Trzeba przyznać, że pomysł był bardzo oryginalny !

