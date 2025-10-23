Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewki powiedzą sobie "tak" 25 października

Katarzyna Cichopek (43 l.) i Marcin Hakiel (42 l.) wiosną 2022 roku ogłosili rozstanie. Dziś byli partnerzy układają sobie życie na nowo. Tancerz założył rodzinę u boku Dominiki Serowskiej. Z kolei aktorka związała się ze swoim kolegą z programu "Pytanie na śniadanie", Maciejem Kurzajewskim (52 l.). Zakochani trzy lata temu, 7 października 2022 roku, publicznie wyznali sobie miłość. Od tamtej pory plotkowano o zaręczynach i rychłym ślubie.

Wiele wskazuje na to, że Maciej Kurzajewski oświadczył się ukochanej na początku 2023 roku podczas wyjazdu do Jordanii. Katarzyna Cichopek pierścionkiem zaręczynowym pochwaliła się dopiero prawie dwanaście miesięcy później, w poście podsumowującym miniony rok. Chociaż zakochani są niezwykle aktywni w sieci, to niechętnie opowiadają o przygotowaniach do ślubu.

Kilka tygodni temu okazało się, że ślub prezenterów "Halo, tu Polsat" odbędzie się w ostatnią sobotę października. Uroczystość ma odbyć się w Polsce, a zakochanym towarzyszyć będzie najbliższa rodzina oraz przyjaciele. W zaproszeniach poinformowano gości, by przygotowali się na dwa dni pełnych wrażeń.

Zobacz również: Ślub Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego już za chwilę! Nie zabraknie znanych gości!

Katarzyna Cichopek zaprezentuje się w kilku ślubnych kreacjach

Ślubne przygotowania są już na ostatniej prostej. Patryk Wolski, menadżer pary, przekazał w rozmowie z mediami, że para młoda podzieli się z obserwującymi swoim wyjątkowym dniem, ale szczegóły wydarzenia chcą zachować dla siebie.

Wiadomo za to, kto jest odpowiedzialny za zaprojektowanie ślubnych kreacji Katarzyny Cichopek. Aktorka zaprezentuje się bowiem nie w jednej, ale kilku stylizacjach. Za wszystkie odpowiedzialna jest Viola Piekut. To nie pierwszy raz, gdy gwiazda "M jak miłość" współpracuje z projektantką.

Kasia nie wyobrażała sobie, aby w tym dniu miała na sobie kreacje od kogoś innego niż Viola Piekut. Ceni sobie ich znajomość i wieloletnią współpracę, dlatego i tym razem zaprezentuje się w sukniach Violi. Przygotowanych jest kilka stylizacji, raczej nie będą śnieżnobiałe - mówiła w rozmowie z Plejadą osoba z otoczenia aktorki.

Zobacz również: Cichopek straciła setki tysięcy, ludzie żądali jej zwolnienia. "Była w rozsypce, zalała się łzami"

Sonda Co sądzisz o tym, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski biorą ślub? Cudowna para! Wreszcie happy end! Miło, ale bez przesady — to tylko ślub Za dużo szumu wokół tej pary Wciąż kibicuję Cichopek i Hakielowi