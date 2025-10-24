"Kurzopki" wywiozą gości w sekretne miejsce! Znamy szczegóły ślubu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Ślub Cichopek i Kurzajewskiego: Tajne miejsce i gwiazdorska lista gości

Tylko "Super Express" dotarł do niektórych szczegółów dotyczących ceremonii. Jak udało nam się ustalić - w sobotę znamienici goście mają stawić się na zbiórkę w Warszawie, ale to dopiero początek przygody. Bliscy i przyjaciele pary, w tym między innymi Edward Miszczak (70 l.), Joanna Kurska (51 l.), bracia Mroczek (43 l.) czy Ewa Wachowicz (55 l.), zostaną przetransportowani do tajnego miejsca. Nie mają pojęcia gdzie jadą! Za to my co nieco odkryliśmy. Według naszych źródeł goście zostaną przewiezieni do miejsca oddalonego o około 3 godziny od stolicy, a impreza ma odbyć się gdzieś na Mazurach.

Goście do tej pory dostali jedynie informację o dacie i o wymaganych strojach - na sobotę poproszono ich o przygotowanie kreacji wieczorowych, natomiast w niedzielę mają się przebrać w sportowe stylizacje, bo przewidziano dla nich różne aktywności na powietrzu.

Zobacz również: Tuż przed ślubem Maciej Kurzajewski "spotkał się" w sądzie z byłą żoną. Anna Mucha musiała zeznawać!

Kurzajewski i Cichopek ruszą od razu po ślubie w podróż poślubną?

Jak poinformował nas Polsat - niedzielne wydanie "Halo tu Polsat" poprowadzi Agnieszka Hyży (40 l.) z Maćkiem Rockiem (47 l.). Te parę ominie więc część atrakcji. Z kolei Paulina Sykut-Jeżyna (44 l.), Krzysztof Ibisz (60 l.) i Anna Mucha (45 l.) mają inne zobowiązania zawodowe - para prowadzących ma próby do "Tańca z Gwiazdami", a koleżanka z "M jak Miłość" gra spektakl teatralny.

Portal "Plejada" potwierdził też, że kreacje panny młodej szyje jej ulubiona projektantka i koleżanka - Viola Piekut. Ma ich być kilka.

Zobacz również: Tych gwiazd na bank nie będzie na poprawinach u Kurzopków. Zastąpią ich w telewizji

Udało nam się też dowiedzieć, że Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski mają zaplanowany niemal dwutygodniowy urlop, więc być może starczy też czasu na podróż poślubną. Według naszego źródła marzy im się Argentyna, gdzie studiuje starszy syn panny młodej.

Kurzajewski i Cichopek przyłapani na próbie przed koncertem Paddy’ego Kelly’ego. Kasia szaleje jak nastolatka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.