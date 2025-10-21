Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski jeszcze w październiku mają stanąć na ślubnym kobiercu. Tymczasem, zamiast skupić się na dopinaniu ostatnich szczegółów ceremonii ślubnej i wesela, biegają po sądach, gdzie walczą z byłą żoną dziennikarza Pauliną Smaszcz. Wzajemna niechęć ciągnie się od lat, a finału nie widać. Być może wyrok sądu uporządkuje sprawy między tą trójką?

Cichopek i Kurzajewski walczą ze Smaszcz, a końca nie widać

Cichopek i Kurzajewski od dawna tworzą udany związek - ich romans ujrzał światło dzienne w październiku 2022 r., kiedy razem wybrali się do Izraela, by uczcić 40. urodziny aktorki. Oczywiście plotki o tym, że Kasię i Maćka łączy coś więcej niż stosunki koleżeńskie, pojawiły się znacznie wcześniej, właściwie zaraz po rozstaniu gwiazdy "M jak miłość" z Marcinem Hakielem.

Tancerz szybko ponownie się zakochał, a niedawno znów został ojcem. O Cichopek już niemal nie wspomina, skupia się za to na nowej rodzinie oraz kontaktach z dorastającymi pociechami z pierwszego małżeństwa.

Tymczasem Paulina Smaszcz, która rozwiodła się z Kurzajewskim jeszcze w 2020 r., nadal okazjonalnie wbijała byłemu partnerowi szpile. W końcu Cichopek powiedziała "dość" i poszła do sądu. O sprawie przeciwko Paulinie media wspominały już w 2022 r., a więc 3 lata temu!

Maciej i Kasia długo znosili zachowanie Pauliny, ale miarka w końcu się przebrała. Impulsem była jej wizyta u byłej teściowej. Kurzajewski liczył, że kiedy zgłosi sprawę policji, jego była żona się opamięta, niestety – tak się nie stało. Smaszcz udzielała kolejnych krzywdzących ich wywiadów. Wynajęli więc prawników, którzy wysłali do niej pismo z żądaniem zaprzestania kolejnych wypowiedzi na ich temat oraz przeprosin. Jeśli nie przeprosi, sprawa trafi do sądu – mówiło "Super Expressowi" źródło.

Sprawa jest w toku, a Smaszcz na wakacjach

Sprawa przeciwko Smaszcz ruszyła w kwietniu 2025 r. Teraz cała trójka zainteresowanych czeka na efekty. Za nimi kolejna rozprawa w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga, ale nie wszyscy stawili się na procesie osobiście.

21 października zeznawali i Maciej Kurzajewski, i Anna Mucha, i Joanna Kurska, jednak tylko dziennikarz pojawił się w budynku osobiście. Mucha i Kurska zeznawały online (aktorka i była szefowa "Pytania na śniadanie" są poza stolicą), a Cichopek nie musiała być obecna.

Na rozprawie nie było też Smaszcz, która, sądząc po publikacjach na jej koncie na Instagramie, jest na wakacjach w ciepłych krajach.

Burza między Muchą a Smaszcz! Aktorka w sądzie, "petarda" nie dopisała!