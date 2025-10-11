Hakiel rozlicza przeszłość! Mocne słowa

Od momentu głośnego rozwodu z Katarzyną Cichopek, Marcin Hakiel nie znika z nagłówków portali plotkarskich. Choć początkowo milczał, z czasem zaczął coraz otwarciej mówić o swoim życiu prywatnym, miłości i doświadczeniach, które wiele go nauczyły. W nowym wywiadzie zdradził, jak dziś wyglądają jego relacje z byłą żoną, a także opowiedział o relacji z obecną partnerką. Co za szczerość!

Hakiel rozprawia o prywacie. Szok, co wyjawił!

Tancerz nie ukrywa, że jego kontakt z Katarzyną Cichopek ogranicza się obecnie do niezbędnego minimum. Choć nie dodał nic więcej, dało się wyczuć, że dawne emocje dawno wygasły, a komunikacja między byłymi małżonkami ma dziś czysto formalny charakter.

Jestem dziś mega szczęśliwy, bo mam wspaniałą kobietę, z którą budujemy relację, mamy świetnego synka, mam super dzieciaki, (...) spędzamy fajnie rodzinnie czas i to jest dla mnie najważniejsze - mówił w "Fakcie" Hakiel.

Zdecydowanie więcej ciepłych słów Hakiel skierował w stronę swojej obecnej partnerki, Dominiki Serowskiej. To właśnie z nią stworzył rodzinę i jak sam mówi wreszcie odnalazł spokój. Temat zaufania w związku wyraźnie poruszył tancerza. Wspomniał o trudnych doświadczeniach z przeszłości, które zmusiły go do pracy nad sobą. Hakiel podkreślił, że obecna relacja jest zupełnie inna od tej, którą tworzył w przeszłości.

Jest różnica między moją ukochaną a moją byłą. Moja ukochana jest tak wspaniałą osobą, że nie boję się, jak gdzieś jedzie do pracy, że coś się wydarzy. (...) Zaufanie jest podstawą związku. Bez niego nie da się żyć. Ja zostałem skrzywdzony, zdradzony, oszukiwany, okłamywany. Przerobiłem to na swojej terapii, ale w sumie nawet jeszcze przed terapią wiedziałem, że nie da się tak żyć, że nie wiem, teraz budujesz relację z kimś nowym i co? Prosisz o lokalizację cały czas? Jesteśmy dorośli, odpowiadamy za swoje czyny - mówił w rozmowie z dziennikarzami "Faktu".

