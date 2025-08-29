Marcin Hakiel i jego ukochana w szale miłości! Zrobili coś zaskakującego dla małego Romeo

Marcin Hakiel i Dominika Serowska cieszą się rodzicielstwem, a ich synek Romeo skradł serca wszystkich.

Para spędza każdą wolną chwilę z maluchem, co widać na ich wspólnych zdjęciach.

Dominika Serowska planuje wyjątkowy tatuaż, by uczcić swojego synka.

Marcin Hakiel i Dominika Serowska nie ukrywają, że narodziny synka całkowicie odmieniły ich życie. Romeo stał się oczkiem w głowie pary, a każdą wolną chwilę spędzają razem – czy to w domowym zaciszu, czy na wspólnych spacerach.

Maluch jest wyjątkowym słodziakiem i w mig skradł serca wszystkich członków rodziny, a także internautów. Przekonaliśmy się o tym, kiedy to Marcin Hakiel i Dominika Serowska zabrali go na wakacje do gorącej Hiszpanii. Jego słodki uśmiech dosłownie rozczula.

Rodzinny dzień Hakielów w Warszawie

Niedawno paparazzi przyłapali zakochanych podczas rodzinnego wypadu do centrum stolicy. Najpierw para z synkiem zajadała się włoskimi specjałami w jednej z popularnych knajpek, potem przyszła pora na obowiązkowy deser – lody. Spacer po okolicy okazał się jednak początkiem nietypowej przygody.

Dominika Serowska wytatuuje sobie imię syna!

Podczas przechadzki po centrum miasta para minęła studio tatuażu, które Marcin Hakiel dobrze zna – to właśnie tam powstawały jego wcześniejsze ozdoby na ciele. Nie zastanawiając się długo, zakochani weszli do środka. Z informacji, do których dotarliśmy, wynika, że Dominika postanowiła wytatuować sobie imię ich synka – Romeo.

Data wizyty jest już ustalona. Marcin, który na swoim ciele ma już inicjały i daty urodzin dwójki starszych dzieci – Adama (16 l.) i Helenki (12 l.) – zapewne również zdecyduje się na kolejny symbol rodzinnej miłości.

Tatuaż z imieniem dziecka to dla wielu rodziców wyjątkowy sposób na okazanie przywiązania i miłości. Dla Hakiela i Serowskiej ten gest jest kolejnym dowodem, że tworzą rodzinę pełną ciepła i bliskości.

