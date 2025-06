Dominika Serowska ma w sieci ponad 46 tys. obserwujących. Ostatnio części z nich polecała skąpe bikini. Aby dobrze je zaprezentować, zbliżyła się do kamery... Pokazała dekolt i brzuch, odsłoniła też tatuaże. WOW!

Ale ten kostium to jest rewelacja... i mówię to bez kokieterii... każda laska z naturalnym dużym biustem wie, co mam na myśli, jeśli powiem, jak ciężko jest znaleźć seksowne bikini, które będzie trzymało wszystko w ryzach i jeszcze będzie wygodne. To jest wspaniałe i możecie je regulować i wiązać na wiele sposobów - napisała zachwycona narzeczona Marcina Hakiela i mama półrocznego Romea.