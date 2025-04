Ile alimentów płaci Marcin Hakiel? Padło pytanie, jego narzeczona Dominika Serowska zirytowała się nie na żarty

Iwona Węgrowska wyda FORTUNĘ na komunię córki. Siedem sukienek i trzy wianki to dopiero początek. Co jeszcze?

Marcin Hakiel i Kasia Cichopek rozstali się niemal dokładnie 3 lata temu, a w sierpniu 2022 r. doszło do rozwodu. Aktorka była już wówczas w związku z Maciejem Kurzajewskim. Hakiel też zaczął rozglądać się za nową miłością. W połowie 2023 r. dzięki wspólnym znajomym natknął się na Dominikę i choć nie połączyło ich uczucie od pierwszego wejrzenia, to postanowili zacząć randkować.

Wkrótce stało się jasne, że chemii pomiędzy nimi nie brakuje. W 2024 r. doszło do zaręczyn, a teraz para skupia się na wychowaniu swojej pierwszej wspólnej pociechy. Hakiel ma jeszcze dwoje nastoletnich dzieci z małżeństwa z Cichopek. I to o nie, pośrednio, cała afera! Jedna z internautek zapytała bowiem Serowską o alimenty na nie... No i się zaczęło.

Hakiel i Cichopek nie są razem, więc dzielą się opieką nad dziećmi

Do tej pory kwestia alimentów na nastoletnie dzieci Hakiela i Cichopek nie miała okazji wypłynąć. Choć tancerz i aktorka się rozstali, to doskonale wywiązują się z obowiązków rodzicielskich. Podzielili się nimi po równo, a to oznacza, że Adam i Helena jakiś czas spędzają w domu ojca i Serowskiej, by później przenieść się do lokum mamy i Kurzajewskiego. Wydaje się, że taki układ wszystkim pasuje, choć Hakiel w jednym z wywiadów zdradził, że czasem dochodzi do spięć, choć zazwyczaj nie ma konfliktów.

Dominika nie zastępuje dzieciom Hakiela mamy.

Nie ma jakichś konfliktów. To jest trochę tak, że to naturalnie przebiega. Na pewno im nie matkuje, bo to jest moja rola, jak dzieciaki są u mnie, to ja jestem za nich odpowiedzialny. Czasem sobie siądziemy i pogramy w jakąś grę czy karty... Wychodzę z założenia, że to nie jest jej rola, żeby się zajmować moimi dziećmi - mówił Hakiel w rozmowie z Party.

Hakiel płaci alimenty na dzieci? Jak wysokie? Serowska się zirytowała

Ani Hakiel, ani Cichopek nie są wylewni w kwestiach prywatnych dotyczących dzieci. Dużo bardziej otwarta na rozmowy z internautami wydaje się Dominika Serowska, która jest coraz popularniejsza w sieci. Narzeczona tancerza zdradza, jak dzieli się obowiązkami z partnerem, opowiada o swojej wadze czy poglądach. Ale pytanie o alimenty, które rzuciła jedna z fanek, to było dla niej za wiele.

Ludzie... litości - napisała w odpowiedzi.

Tym razem niczego nie ujawniła, ale widać, że się zirytowała.

