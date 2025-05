Partnerka Hakiela z nim nie sypia?! Padło szokujące wyznanie. Mówi o koszmarze. Co się dzieje?

Dominika Serowska ujawnia swoje dziwictwa

Ukochana Marcina Hakiela - Dominika Serowska - wyjawiła na swoim Instagramie, że jedną z jej dziwnych cech jest to, że... nie potrafi sypiać z drugą osobą. - To trochę dziwactwo, choć ja tak tego nie odbieram. Chodzi o sen. Ja lubię spać sama. Mam tak od wielu, wielu lat. Nie jestem w stanie spać z kimś i się wyspać. Jest to nierealne. Wszystko mnie wkurza, ktoś się wierci, kręci... Ja potrzebuję miejsca, rozłożyć się, żeby nikt mnie nie szturchał, nie wydawał dźwięków. Sen jest po to, żeby się wysypiać. - powiedziała ukochana Marcina Hakiela.

- Bajka o tym, że budzimy się razem, wtuleni, jest zmorą. Sen jest dla mnie trochę jak sport - robię to po to, żeby uzyskać efekt. Czyli po to, żeby się wyspać. Nie potrzebuję się przytulać, dotykać i robić wszystkiego podczas snu - mogę to zrobić przed snem, mogę to zrobić rano, jak umyję twarz i zęby. Możemy wtedy się przytulać, powiedzieć sobie: "dzień dobry". Ale spanie z kimś to jest dla mnie koszmar. Ja się wtedy po prostu nie wysypiam - wyznała Dominika Serowska.

Jak więc radzi sobie przy małym dziecku? Ich synek Romeo skończy niedługo pół roku.

- Spanie z maluchem jest trochę prostsze niż spanie z maluchem obok, w jego łóżeczku. Nie trzeba wstawać - mówi celebrytka.

NIE PRZEGAP: Marcin Hakiel zabrał małego Romea na miasto. Dominika zadała szyku. Tak dzielą się obowiązkami. ZDJĘCIA

Partnerka Hakiela: Wysypiam się tylko, jak jestem sama

Ale najlepiej wysypiam się, jak jestem sama, jak jest cicho, ciemno. Może mi wiać wiatr zza okna, mogą mi śpiewać ptaszki, może mi nawet grać telewizor, ale ja muszę być zamknięta, mieć spokój i nie zawracać mi tyłka - śmieje się. - Zazdroszczę ludziom, którzy potrafią zasnąć wszędzie, w każdym warunkach, o każdej porze dnia i nocy. Ja tak nie potrafię. Bardzo by mi to ułatwiło życie - zauważa.

O tym samym od lat mówi Doda (42 l.). Piosenkarka z każdym swoim partnerem miała oddzielne sypialnie.

- Wolę wysypiać się sama niż z partnerem. Dziewięć godzin snu to jest dla mnie podstawa. Najlepiej, by mi nikt nie oddychał do ucha i nie chrapał. Ja muszę być niedotykana, najlepiej totalnie na oddzielnej wyspie zwanej łóżkiem, otulona kołdrą, bez żadnych przytulanek – powiedziała artystka.

Dominika Serowska i Doda nie są jedyne...

ZOBACZ TAKŻE: Joanna Przetakiewicz nie sypia z mężem?! Mówi o znużeniu. Tajemnice alkowy milionerki zaskakują

Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia z romantycznego wyjazdu Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej do Sopotu.

ZOBACZ: Zapiekanki i macanki. Marcin Hakiel i Dominika przyłapani nad morzem. Romeo rośnie jak na drożdżach