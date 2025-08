Biust na pierwszym planie! Dominika Serowska prowokuje fanów na Instagramie

Od kiedy związała się z Marcinem Hakielem, jej nazwisko pojawia się coraz częściej w mediach. Dominika Serowska z powodzeniem odnalazła się w polskim show-biznesie oraz z intensywną aktywnością w sieci. Jej Instagram to prawdziwy przegląd kobiecego stylu i… seksapilu. Ostatnia publikacja zaskoczyła nawet jej stałych obserwatorów.

Zdjęcie, o którym mówi dziś cały Instagram, przedstawia Dominikę Serowską w żółtej sukni z ogromnym dekoltem! Influencerka na sukienkę założyła luźny czarny płaszcz. Stylizacja łączy seksapil z nutą klasy i pokazuje sporo, ale w sposób bardzo przemyślany. Kluczowym elementem jest tutaj wyeksponowany biust i pewna siebie poza, która nie pozostawia złudzeń. Dominika doskonale wie, co robi!

Dominika od początku swojej medialnej kariery stawia na autentyczność i otwartość. Trzeba przyznać to działa. Liczba jej obserwatorów rośnie z tygodnia na tydzień, a każde kolejne zdjęcie wywołuje burzę emocji. I trudno się dziwić. Serowska doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę i jak ją utrzymać. Jej związek z Hakielem to już nie tylko relacja prywatna to duet, który z powodzeniem buduje medialną markę. Może niedługo zawitają do telewizji. Jakiś czas temu w rozmowie z "Super Expressem" wyjawili, że jeśli byłoby zainteresowanie, mogliby mieć własny program.

Uważam, że to jest super pomysł. My nie mamy chyba z tym jakiegoś problemu, nie mamy nic do ukrycia, a z drugiej strony, jeżeli ludzi to interesuje, jeżeli ktoś by chciał, jeżeli byłby na to fajny pomysł, żeby to nie było jakieś takie, no nie wiem, takie trochę żenujące, tylko fajnie zrobione, no to super, to dlaczego nie? - mówiła jakiś czas temu "Super Expressowi" Dominika.