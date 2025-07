Tajemnica okazałego biustu partnerki Marcina Hakiela. Dominika Serowska mówi wprost!

Marcin Hakiel i Dominika Serowska - historia znajomości

Marcin Hakiel i Dominika Serowska są parą mniej więcej od dwóch lat. Tancerz po trudnym rozstaniu z Kasią Cichopek początkowo nie mógł się odnaleźć, ale wszystko zmieniło się po tym, gdy poznał Dominikę. Ich związek rozwijał się w iście sprinterskim tempie. Niecały rok po tym, gdy zaczęli "chodzić", ogłosili, że spodziewają się dziecka. Mały Romeo Hakiel przyszedł na świat w grudniu 2024 roku. Mimo poważnego związku, Marcin Hakiel i jego ukochana na razie chyba nie planują ślubu. Choć w ich relacji często następują ciekawe zwroty akcji.

Polecamy: Hiszpańskie wakacje Hakiela. Jego ukochana skradła show. To, jak prezentuje się na plaży, powinno być karalne!

Kompletnie nie ma daty. Myślę, że jeśli się zdecydujemy, to zrobimy to bardziej spontanicznie i bez jakichś wielkich przygotowań. Myśleliśmy nawet, jak o tym rozmawialiśmy, że gdzieś sobie polecimy i zrobimy to na spontanie i tak trochę inaczej

- zdradził tancerz w rozmowie z Jastrząb Post. Możliwe, że szybciej niż zawarcia związku małżeńskiego doczekamy się kolejnego dziecka pary. Szczególnie Marcin Hakiel zdaje się być chętny do posiadania kolejnego potomka.

Tajemnica biustu partnerki Marcina Hakiela. Dominika Serowska wyjawia prawdę

Szczęście w życiu rodzinnym u Dominiki Serowskiej idzie w parze z sukcesami w świecie show-biznesu. Niedawno partnerka Marcina Hakiela zgarnęła nagrodę dla Wschodzącej Gwiazdy Pudelka. W celebrytce jest coś, co wzbudza duże emocje, ale ludzie wstydzą się o to pytać. Chodzi o okazały biust Dominiki. Niektórzy podejrzewają, że nie jest on do końca naturalny. Jaka jest prawda? Partnerka Marcina Hakiela wprost ją wyjawiła, podczas rozmowy z internautami.

Kochana, nie robiłam. Tak, wiem, ciężko w to uwierzyć... Wyssane z mlekiem matki

- odparła na pytanie jednej z fanek, które odnosiło się do poprawiania piersi. I wszystko jasne! Oto cała tajemnica okazałego biustu Dominiki Serowskiej.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia, na których widac okazały biust Dominiki Serowskiej

Sonda Czy Marcin Hakiel i Dominika do siebie pasują? Tak, bardzo fajna z nich para Nie, Cichopek była dla niego lepsza On powinien być mój!