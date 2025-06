Partnerka Hakiela błyszczy! Dominika Serowska Wschodzącą Gwiazdą Pudelka!

Związek Dominiki Serowskiej z Marcinem Hakielem od początku wzbudzał ogromne zainteresowanie. Po rozstaniu z Katarzyną Cichopek, tancerz u boku Dominiki odzyskał radość życia. Para niemal od początku nie ukrywała uczucia: wspólne zdjęcia, wyjazdy, relacje z życia codziennego. W grudniu 2024 roku na świat przyszedł ich syn – Romeo, co tylko umocniło pozycję Dominiki w show-biznesie. Choć oboje strzegą prywatności dziecka, nie unikają tematu rodziny.

Kariera bez dram

Dominika Serowska zyskała sympatię wielu kobiet - jako młoda mama, która nie porzuciła ambicji zawodowych i medialnych, ale jednocześnie pokazująca ciepło i normalność. Jej relacja z Marcinem Hakielem - spokojna, partnerska, bez medialnych awantur - zyskała uznanie nawet największych krytykantów.

Partnerka Marcina Hakiela nie tylko towarzyszy mu na branżowych wydarzeniach, ale coraz częściej pojawia się tam sama. Na Pink Party 2025 bez narzeczonego odebrała nagrodę, która może otworzyć jej kolejne drzwi.

Dominika Serowska cała na czarno

Podczas gali Serowska - cała w eleganckiej czerni - promieniała nieśmiałym uśmiechem. Jej stylizacja była utrzymana w klasyce z nutą nowoczesności – elegancka, ale nie krzykliwa. Skupiła uwagę, ale nie zdominowała wydarzenia.

Kogo pokonała Dominika Serowska?

W kategorii "Wschodząca Gwiazda" była jedną z pięciu nominowanych. Jej konkurentami byli:

Vanessa Aleksander;

Paweł Marchewka;

„Świeży” z Genzie;

Baga z DRE$$CODE.

Podcast, wywiady i luz

Dominika zyskała dodatkowe punkty dzięki udziałowi w podcaście Pudelka, gdzie zaprezentowała się jako osoba inteligentna, szczera i pozbawiona gwiazdorskiego zadęcia. Opowiedziała o relacji z Marcinem Hakielem bez taniej sensacji.

Ramię w ramię z największymi

Podczas imprezy w warszawskim Loft 44 Serowska stanęła na ściance obok takich nazwisk jak: Marianna Schreiber, Caroline Drepieński, Iwona Węgrowska, Trybsonowie, Maja i Krzysztof Rutkowski, a także gwiazd TikToka i seriali. Była częścią wielkiego, kolorowego świata show-biznesu – i wyglądała na osobę, która czuje się w nim coraz pewniej.

Nagroda dla Wschodzącej Gwiazdy to nie tylko statuetka - to sygnał od mediów, że ktoś "wchodzi na radar". Dominika Serowska zrobiła to bez skandali, bez dram. Czy to początek większej kariery?

