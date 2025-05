Wszyscy już myśleli, że zamieszanie wokół skomplikowanych relacji w kwartecie Katarzyna Cichopek - Maciej Kurzajewski - Dominika Serowska - Marcin Hakiel już minęło. W końcu zarówno gwiazda "M jak miłość", jak i jej były mąż ułożyli sobie życie z nowymi partnerami i sprawiają wrażenie bardzo szczęśliwych. Marcin Hakiel i Dominika Serowska doczekali się już potomka (mały Romeo urodził się w grudniu 2024 roku), a Kasia Cichopek i "Kurzaj" są już dawno po zaręczynach. Wszystko to jednak wcale nie musi oznaczać tego, że pomiędzy byłą żoną tancerza a jego obecną partnerką nie ma żadnych "kwasów". Jakie są ich relacje? Serowska na ten temat mówi w najnowszym wywiadzie dla Pudelka. Jej słowa brzmią sensacyjnie. Wynika z nich bowiem to, że Marcin Hakiel i jego ukochana dostali o Kasi Cichopek groźne pismo. Żarty się zatem skończyły!

Inna sprawa, że wspomniane pismo chyba miało pozostać sekretem zainteresowanych. Dominika Serowska jednak nie zamierza tego trzymać w sobie. Podczas wywiadu pojawił się temat wypowiedzi dotyczących Kasi Cichopek.

Tajemnica ciąży partnerki Marcina Hakiela. Dominika Serowska ujawnia kulisy

Ja wypowiadałam swoje zdanie, będąc pytana przez dziennikarzy, czy przez inne osoby podczas rozmowy na temat Katarzyny i takie zdanie mam i to zdanie jest cały czas takie samo. Nie będę mówiła czegoś tylko po to, żeby komuś było miło, bo mam takie zdanie, a nie inne

- podkreśliła partnerka Marcina Hakiela. Mówiąc o groźnym piśmie, wbiła szpilę w byłą żonę swojego obecnego faceta.

Natomiast jeżeli już pytasz, to wydaje mi się, że największy problem z wypowiedziami ma sama zainteresowana. My z Marcinem dostaliśmy już, nie chce tego przekręcić, bo to nie jest jakieś pismo przedsądowe, ale generalnie o zaprzestanie tego, żebyśmy obrażali panią Katarzynę, czy naruszali jej dobra osobiste (...) Ja nie mam poczucia, że kogoś obraziłam. Pani Katarzyna generalnie chciała nam pogrozić swoim paluszkiem, żebyśmy na jej temat się nie wypowiadali, że nie mamy prawa