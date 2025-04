Tajemnica ciąży partnerki Marcina Hakiela. Dominika Serowska ujawnia kulisy

Marcin Hakiel po rozstaniu z Kasią Cichopek ułożył sobie życie u boku Dominiki Serowskiej. Para zaczęła spotykać się w drugiej połowie 2023 roku. Bardzo szybko w mediach zaczęły pojawiać się kolejne informacje o zakochanych. Związek szybko wszedł na wyższy poziom, a w maju 2024 roku Dominika ogłosiła, że jest w ciąży. W grudniu na świat przyszedł Romeo, czyli pierwsze dziecko Marcina Hakiela i jego partnerki. Co ciekawe, mimo to partnerzy nie zdecydowali się jeszcze na ślub. Niewykluczone jednak, że za jakiś czas sformalizują swój związek, tyle że na własnych warunkach.

Kompletnie nie ma daty. Myślę, że jeśli się zdecydujemy, to zrobimy to bardziej spontanicznie i bez jakichś wielkich przygotowań. Myśleliśmy nawet, jak o tym rozmawialiśmy, że gdzieś sobie polecimy i zrobimy to na spontanie i tak trochę inaczej