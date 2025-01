Co ze ślubem Marcina Hakiela? Dominika wszystko wyśpiewała. Wcale nie chce białej sukni!

Dominika Serowska, narzeczona Marcina Hakiela, jest bardzo aktywna w sieci. Macierzyństwo niczego w tej kwestii nie zmieniło. Ostatnio Młoda mama zdecydowała, że odpowie na pytania przysłane przez internautów.

Te były najróżniejsze, a odpowiedzi Dominiki niektórych mogły zdziwić. Kobieta opowiedziała o swoim wieku - ma prawie 33 lata - i o tym, że bywa uznawana za dojrzalszą, co jest dla niej komplementem. Zdradziła też, jak poznała swojego ukochanego. Pomogli w tym wspólni znajomi pary.

W końcu pojawiło się także pytanie o jeszcze bardziej prywatne kwestie jak zamążpójście. Co odpowiedziała Dominika?

Marcin Hakiel i Dominika Serowska są zaręczeni. Ślub będzie czy nie?

Niektórzy marzą o wyjściu za mąż lub ożenku, innym ani dokument stwierdzający zawarcie małżeństwa, ani ceremonia zaślubin czy impreza z rodziną i najbliższymi absolutnie nie są potrzebna do tego, by budować udaną relację i czuć szczęście.

Wygląda na to, że Dominika Serowska należy do tej drugiej grupy. Zresztą pierwsza żona Marcina Hakiela, Kasia Cichopek, w wywiadach także mówiła, że nie spieszyło jej się do ołtarza. Przez laty to Hakiel miał być tym, któremu na ślubie naprawdę mocno zależało. Czy teraz sytuacja się powtórzy?

Podczas sesji pytań i odpowiedzi Serowska wyznała:

Szczerze mówiąc, nigdy to nie było moje marzenie, żeby wyjść za mąż, też nigdy nie było moim marzeniem, żeby być mamą, a jestem. Więc wiecie... Marzenia się zmieniają z wiekiem. No nie wiem, nie czuję tego, to nie jest jakiś must have w życiu, żeby założyć tę białą suknię. To by chyba było dla mnie za bardzo stresujące. Wolałabym, żeby to jakoś inaczej wyglądało.

Może para postawi na skromną ceremonię w urzędzie?

Co jeszcze zdradziła?

Dominika wspomniała także o tym, kto zajmuje się malutkim Romeo, który przyszedł na świat nieco ponad miesiąc temu:

Nie mamy niani. Tak, jak wspominałam wcześniej, młody był u dziadków, u moich rodziców, mojej siostry. Natomiast na co dzień to Marcin się zajmuje łodym albo razem gdzieś jedziemy - oni idą na spacer, a ja załatwiam, co mam załatwić i potem idziemy coś zjeść albo się przejść. Generalnie Marcin też jest tatą, więc też się opiekuje młodym, jak ja coś robię. Wydaje mi się, że jest to całkiem normalne.

Odpowiedziała też na pytanie o to, gdzie mieszka razem z ukochanym i synkiem:

Mieszkamy naszym wspólnym domu. W tym samym, w którym mieszkaliśmy, czyli ani u mnie, ani u Marcina. Mieszkamy w naszym wspólnym domu razem z synkiem.

