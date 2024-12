Córka Marcina Hakiela ze związku z Kasią Cichopek odwiedziła nowo narodzonego braciszka! Jest zdjęcie

Córka Hakiela ze związku z Cichopek odwiedziła nowo narodzonego braciszka. Dumny tata pokazał wyjątkowe zdjęcie

Marcin Hakiel dopiero co przywitał na świecie trzecią pociechę. Dominika, partnerka tancerza, urodziła ich pierwszego wspólnego syna. Hakiel ma jednak jeszcze dwoje dzieci z małżeństwa z Kasią Cichopek. Helena, średnie dziecko Marcina, przyszła do szpitala, by powitać swojego maleńkiego brata. Hakiel nie mógł nie uwiecznić tego wyjątkowego momentu. Pochwalił się nim w sieci.