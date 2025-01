Wielka metamorfoza partnerki Hakiela! Dominika pochwaliła się zmianą

Rok 2024 w życiu Dominiki Serowskiej i Marcina Hakielów (41 l.) obfitował w zmiany! Wiosną poinformowali, że spodziewają się dziecka! Kolejne miesiące upłynęły im na przygotowaniach do powitania na świecie ich pierwszej wspólnej pociechy. W międzyczasie okazało się, że postanowili oni się zaręczyć.

W grudniu na świat przyszedł synek, którego nazwali… Romeo. Wybór takiego imienia wzbudzili niemałe kontrowersje! Jednak para nie przejmuje się opinią innych i chwali się wielkim cudem, którego doświadczyli w swoim życiu.

Dominika Serowska (31 l.) promienieje! W ciąży bardzo starała się dbać o siebie, ale także po urodzeniu dziecka nie zapomina o tym, aby czuć się dobrze i wyglądać dobrze. Partnerka byłego męża Kasi Cichopek nowy rok zaczęła od nowej fryzury!

Dominika pozostała jednak wierna swoim ciemnym włosom. Jedyne co zmieniła to długość! Nie zdecydowała się jednak na obcięcie pukli, a doczepy, które dodały jej jeszcze powabu. Na pierwszy rzut oka widać, że partnerka Hakiela jest naprawdę zachwycona zmianą, a o swoim zadowoleniu opowiedziała w mediach społecznościowych:

Idąc za hasłem nowy rok, nowa ja, swoją zmianę zaczęłam od włosów, a że lubię konkretne metamorfozy to, jak widzicie, jest na grubo… tzn. na długo. Już nie mogę się doczekać, aż będę mogła wypróbować nowe fryzki, a na takiej długości mogę poszaleć - napisała.

Fani nie szczędzą jej komplementów po tej nieoczekiwanej zmianie:

Ślicznieeeeee, rob w życiu to co lubisz i w czym się czujesz najlepiej; No pięknie; ięknie! Szczęśliwego Nowego Roku – komentują post.