Hiszpańskie wakacje Hakiela. Jego ukochana skradła show. To, jak prezentuje się na plaży, powinno być karalne!

Dominika Serowska po raz kolejny udowodniła, że wie, jak przyciągnąć uwagę. We wtorkowym poście na Instagramie zaprezentowała serię wakacyjnych kadrów, na których widać nie tylko piękne widoki, ale też stylizacje godne okładek magazynów. Zwiewne kreacje, bikini i lekkie narzutki to jej sposób na upały – a wszystko to okraszone dużą dawką luzu i pewności siebie.

Szczególną uwagę przykuwa tatuaż między piersiami, który Dominika Serowska z dumą prezentowała w mocno wyciętych dekoltach. Nie zabrakło też dodatków – okulary przeciwsłoneczne, chusta na głowie i wakacyjny uśmiech. Dominika Serowska pozowała m.in. na tle basenu oraz podczas zwiedzania.

Ukochana Hakiela przyciąga spojrzenia!

Od czasu, gdy Dominika Serowska zaczęła pojawiać się u boku Marcina Hakiela, jej medialna kariera nabrała tempa. W grudniu para powitała na świecie synka, a kilka miesięcy później Dominika odebrała statuetkę "Wschodzącej Gwiazdy" w plebiscycie Pudelka. Kobieta każdym kolejnym wystąpieniem i wywiadem coraz mocniej zaznacza swoją obecność na show-biznesowej mapie Polski.

Co ciekawe, Serowska nie unika tematów trudnych. W wywiadach mówi szczerze nie tylko o relacji z Marcinem, ale również o jego byłej żonie, czy roli macochy.

"Najpiękniejsza Królowa na Ziemi" – fani zachwyceni

Pod najnowszymi zdjęciami Dominiki pojawiła się lawina komentarzy. Internauci nie szczędzą ukochanej Hakiela komplementów:

Mam zawał. 😍🔥❤️

Ależ pięknie wyglądasz ❤️ bosko!

Jest Pani przepiękna ❤️🙌🔥

Najpiękniejsza Królowa na Ziemi ♥️❤️❤️

Super Pani Dominiko, pięknie Pani wygląda i proszę wypoczywać.

Pocztówki z Alicante Dominiki Serowskiej podkręcają atmosferę. Wybranka Marcina Hakiela doskonale wie, jak przyciągnąć spojrzenia. Obejrzyj zdjęcia w naszej galerii!

Tajemnica ciąży partnerki Marcina Hakiela. Dominika Serowska ujawnia kulisy