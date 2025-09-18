Małgorzata Rozenek-Majdan już miesza na planie "Królowej przetrwania"

Prace na planie trzeciego sezonu "Królowej przetrwania" trwają. Polska wersja programu emitowana jest na antenie TVN7 oraz online na platformie Max. W reality show podzielone na dwa obozy celebrytki muszą przetrwać w dżungli bez wygód i kontaktu ze światem. Czeka na nie dzika natura i wyzwania, które sprawdzają granice wytrzymałości.

Dwa poprzednie sezony cieszyły się sporą popularnością. Głównie za sprawą wielu dram i spięć między uczestniczkami. Trzeci zapowiada się równie obiecująco. Nową prowadzącą została Małgorzata Rozenek-Majdan. "Perfekcyjna pani domu" zastąpiła w tej roli Izu Ugonoha, który obecnie razem z żoną bierze udział w programie "Afryka Express".

Gosia ledwie weszła na plan, a już wywołała aferkę nabijając się z romansu Agnieszki Kaczorowskiej z pewnym dźwiękowcem, który miał się narodzić na planie drugiego sezonu "Królowej przetrwania". Przy taki starcie aż strach pomyśleć, co się wydarzy, jak w obozach pojawią się już wszystkie uczestniczki.

Oto nowa uczestniczka "Królowej przetrwania"!

Kilka dni temu poznaliśmy pierwsze uczestniczki trzeciego sezonu. O koronę królowej dżungli walczyć będą Ilona Felicjańska i niejaka Nicol Pniewska. O tej drugiej wiadomo tyle, że była w burzliwym związku z synem Edyty Górniak, Allanem. Wszystko wskazuje na to, że do pań dołączy jeszcze Dominika Tajner.

Jak dowiedział się "Super Expresss", walizki musiała spakować również jej imienniczka - Dominika Serowska - bohaterka najgłośniejszych nagłówków portali i gazet plotkarskich ostatnich miesięcy. Dominika udowodniła już, że nie da sobie w kaszę dmuchać, nie dała się zastraszyć Kasi Cichopek, która wysłała jej pismo sądowe i zakazała wypowiadania się na swój temat. Zalewie w kilka miesięcy stała się jedną z najważniejszych gwiazd polskiego show-biznesu.

Udział ukochanej Marcina Hakiela dziwi o tyle, że Dominika niedawno została mamą. Romeo Hakiel pojawił się na świecie pod koniec ubiegłego roku. Rozłąka z synem, który jest jej oczkiem w głowie, z pewnością nie będzie dla celebrytki łatwa. Serowska spędza ze swoim pierworodnym każdą wolą chwilę. Maluszek zostanie jednak pod czułą opieką swojego taty.

Jak ustaliliśmy, uczestniczką reality show została też Izabela Macudzińska doskonale znana widzom z programu "Królowa życia".

