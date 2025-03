I mamy nową aferkę. Syn Edyty Górniak w ostrym konflikcie z niedoszłym teściem. Była dziewczyna Allana Enso tonie we łzach

A miało być tak pięknie. Wspólna pasja, praca i miłość zdawały się łączyć Allana Enso i Nicol Pniewską. Niestety, zamiast wyczekiwanego ślubu młodych doszło do rozstania, w które włączyli się ich rodzice. Edyta Górniak pomogła synowi odebrać sprzęt, który zainwestował w ich wspólną przyszłość, a Bart Pniewski, ps. "Highbart", niedoszły teść Allana, "dolał oliwy do ognia". O co tak naprawdę poszło?