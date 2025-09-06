Znamy pierwsze uczestniczki "Królowej przetrwania 3"! Wielkie nazwisko. Kiedyś wywołała straszny skandal

Adrian Nychnerewicz
Anna Szubińska
2025-09-06 12:47

"Królowa przetrwania" to reality show, w którym najbardziej kontrowersyjne gwiazdy Internetu trafiają na wyspę w Tajlandii. Muszą walczyć w niej o przetrwanie, lepsze warunki życia i eliminować się. Nie brakuje między nimi głośnych kłótni. W poprzednich edycjach udział wzięły m.in. Agnieszka Kaczorowska, Paulina Smaszcz, Marianna Schreiber czy Natalia Janoszek. Wiemy już, kto pojawi się w kolejnej edycji show. Pierwsze nazwiska zaskakują.

"Królowa przetrwania" to program, który wzbudza ogromne emocje. Dwanaście kobiet trafia w nim do dżungli w Tajlandii, gdzie muszą walczyć - nie tylko o pieniądze i lepsze warunki noclegu. Walczą też ze swoimi słabościami i... sobą nawzajem. Szybko bowiem dochodzi do konfliktów, które trwają jeszcze długo po programie. 

W pierwszej edycji show wystąpiły m.in. Ewelona, Natalia Janoszek, Monika Miller, Aneta Glam i Edyta Folwarska. W drugiej zaś prym wiodły Agnieszka Kaczorowska, Paulina Smaszcz, Eliza Trybała i Agnieszka Kotońska. 

"Super Express" już jakiś czas temu typował, kto może pojawić się w trzeciej edycji kultowego już show. Nasze typy z pewnością były dla produkcji znakomitą podpowiedzią, o czym przekonamy się już na dniach.

Skandalistka i córka przebierańca w "Królowej przetrwania 3"

Póki co poznaliśmy dwie pierwsze uczestniczki reality show.

W programie TVN7 "Mówię wam" przedstawiono dwie pierwsze celebrytki, które wezmą udział w "Królowej przetrwania 3". Pierwsza z nich to prawdziwa ikona polskiego show-biznesu. Modelka i prezenterka telewizyjna - Ilona Felicjańska. Jej kariera posypała się w 2010 roku, kiedy to wsiadła za kierownicę swojego auta pod wpływem alkoholu i uszkodziła stojące na parkingu inne auta.

Ilona przyznała się wtedy, że jest alkoholiczką i wracała do zdrowia na oczach całej Polski. Gdy sama uporała się z nałogiem, próbowała pomagać innym. Wspierała mnóstwo charytatywnych inicjatyw. W końcu wyszła za mąż, ale związek z ekscentrycznym mężczyzną nie wyszedł jej na dobre i znów zaczęła sięgać po alkohol. Ilona Felicjańska, choć pogubiła się w pewnym momencie swojego życia i popełniła wiele błędów, nigdy nie straciła jednak dobrego serca i dobrych, życiowych chęci. Przeszła w życiu naprawdę wiele i zasługuje na miano "Królowej przetrwania" jak mało kto.

Nazwisko drugiej uczestniczki programu szokuje. Zostanie nią bowiem niejaka Nicol Pniewska. Nastolatka jest znana z tego, że jest byłą dziewczyną Allana Krupy, syna Edyty Górniak. Nagrała z nim kilka utworów. Głośno było o niej też z powodu medialnej awantury, którą po rozstaniu nastolatków wszczął jej tata, niejaki HighBart, który jest... kolekcjonerem butów. Mężczyzna postanowił zasłynąć w sieci obrażaniem Edyty Górniak - niedoszłej teściowej swojej córki. Jak widać, opłacało się i nazwisko Górniak zapewniło Nicol udział w programie.

Miejmy nadzieję, że kolejne uczestniczki zaskoczą nas trochę bardziej pozytywnie. 

