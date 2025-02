Doda wlewa go sobie do pępka. Popularny produkt z apteki to sekret jej urody? Weź kroplę i poczuj się jak Królowa!

"Królowa Przetrwania" stała się prawdziwym hitem telewizji. W drugiej edycji najbardziej wybijają się Agnieszka Kaczorowska, która po powrocie z dżungli rozwodzi się z mężem, Marianna Schreiber, która ma agresywny styl bycia i Paulina Smaszcz, która co prawda w programie była krótko, bo sama się wyeliminowała, ale zdążyła zaznaczyć swoją obecność za sprawą gorzkich słów o byłym mężu, Macieju Kurzajewskim, i - o dziwo - o synu, który miał się nabijać z jej choroby.

Dobre wrażenie na widzach robi Agnieszka Kotońska, która wydaje się być bardzo szczera i prostolinijna. W programie jest też Ola Tomala, która ma konflikt z Agnieszką Kaczorowską, która nie pamiętała jej z dzieciństwa.

Mocnym akcentem ostatniego odcinka było wyznanie raz wyrzuconej z programu i powracającej do niego Magdaleny Stępień, która zasugerowała, że były partner ją nagrywał i wideo może wyciec do sieci, czego bardzo się obawia. W rywalizacji biorą też udział słynna Słowianka - Ola Ciupa, znana z "Warsaw Shore" Eliza Trybała, influencerka z Dubaju Karolina Sankiewicz, nauczycielka seksu tantrycznego Kasia Nast, gwiazda internetu Natalia „Natsu” Kaczmarczyk i Liza Anorue, która jest największym wrogiem Marianny.

3. sezon "Królowej Przetrwania": Kto powinien wystąpić?

To idealnie dobrana pod dramy i awantury obsada programu wydaje się jego największym sukcesem. Postanowiliśmy pokusić się o gdybanie na temat kolejnej, trzeciej edycji "Królowej Przetrwania", zwłaszcza że ptaszki ćwierkają, że produkcja już rozgląda się za nowymi gwiazdami. Spieszymy z pomocą! Oto nasze propozycje:

Monika Jarosińska

Aktorka i wokalistka Monika Jarosińska jest znana z rozbrajającej szczerości, ciętego języka, otwartości w temacie operacji plastycznych... i głośnych, medialnych dram. Najgłośniejszy był jej medialny konflikt z Dodą, którego zdaje się nie zażegnały do dziś. Wydaje się więc idealnym materiałem na "Królową Przetrwania"! Jedno jest pewne - ona sobie nie da w kaszę dmuchać.

Joanna Opozda

Jeśli o kimś można powiedzieć, że należy do osób konfliktowych, to z pewnością o Joannie Opoździe. Najgłośniejszy jest oczywiście konflikt z jej (wciąż) mężem, Antkiem Królikowskim. Ale kłóciła się też publicznie np. z Sandrą Kubicką o psa, którego Opozda uratowała na wakacjach, a Kubicka adoptowała, ale następnie... oddała komuś innemu.

Sylwia Madeńska

Sylwia była już w jednym programie o dżungli, więc miałaby sporą przewagę. Ma też za sobą głośny, medialny konflikt z byłym partnerem, więc można powiedzieć, że potencjał na awantury jest. Do tego konflikt dotyczył psa, więc z pewnością dogadałaby się z Joanna Opozdą.

Joanna Przetakiewicz

Joanna Przetakiewicz mogłaby pełnić matczyną rolę wobec uczestniczek, ale też jako wprawiona bizneswoman zarządzać chaosem. Ma też doświadczenie po "Azja Express" z upałami i dziwnymi zadaniami. Miałaby też dodatkową przewagę - w końcu jej mąż, Rinke Rooyens, jest producentem programu!

Maja Rutkowski

Żona Krzysztofa Rutkowskiego twierdzi nawet, że już kiedyś miała propozycję udziału w programie. Naszym zdaniem Maja Rutkowski jest wprost stworzona do "Królowej Przetrwania"! Ostra zawodniczka, obeznana w show-biznesie. I miałaby o czym opowiadać...

Justyna Gradek

Justyna Gradek już, można rzec, jest jedną nogą w TVN po swoim słynnym występie na charytatywnym Balu Fundacji TVN. W towarzystwie kontrowersyjnego chirurga plastycznego, Macieja Panka, wzbudziła tam prawdziwą sensację. Mogłaby sobie omówić robione przez Panka zabiegi z inną jego fanką, Moniką Jarosińską. Nie pozostaje wiec niż innego, jak zagrzać miejsce w stacji. No i byłoby to miłe dla oka - bez wątpienia!

Riya Sokół

Po tym, jak ciekawie w programie wypadła Kasia Nast, wydaje się to naturalny wybór. Riya, niegdyś znana jako Pati Sokół, ma za sobą sporo skandali, między innymi teledysk, w którym całowała się w z Weroniką Rosati czy głośny związek z Adamem "Nergalem" Darskim. Obecnie jest coachem, który uczy, jak się wzbogacać, choć nie stroni też od tantry. Podobno też raz już była kuszona udziałem w show...

Maja Staśko

Kontrowersyjna, głośna, pewna siebie i nie obawiająca się konfrontacji - taka właśnie jest Maja Staśko. Z pewnością dawałaby sobie świetnie radę w konkurencjach fizycznych, ale też i niejednej "koleżance" nadepnęłaby na odcisk, głośno wyrażając swoje opinie.

Natalia Niemen

Natalia Niemen, słynna córka Czesława Niemena, to niezwykle kontrowersyjna postać. Jeszcze kilka lat temu była zagorzałą fanką kościoła i chrześcijańskich wartości, dziś otwarcie przyznaje, że jest ofiarą sekty. Uwielbia wykłócać się z fanami, którzy - jej zdaniem - nie doceniają jej talentu. Niedawno zaczepiała też medialnie Agnieszkę Chylińską, która przed laty rzekomo ją uraziła... Brzmi jak idealna kandydatka do tego reality-show!

Mama Ginekolog

"Mama Ginekolog", czyli Nicole Sochacki-Wójcicka, charakteryzuje się nie tylko zaskakującym parciem na szkło, ale także niezwykłą potrzebą palnięcia raz na jakiś czas, publicznie, kompletnej głupoty. A potem bronienia jej do upadłego. Ostatnio na przykład przekonywała, że kobieta powinna się zmuszać do seksu nawet, gdy nie ma na niego ochoty, za co ostro jej się oberwało od feministek. Jej interakcje z Mają Staśko mogłyby być EPICKIE.

Sandra Kubicka

Sandra Kubicka idealnie pasuje do tego programu - przykład pierwszy z brzegu: uwielbia panterkowe bikini. Ale to nie wszystko! Mogłaby odnowić swój konflikt z Joanną Opozdą (albo wszystko sobie wyjaśnić, kto wie?). Ma na koncie też kilka innych, medialnych awanturek - np. liczne interakcje z byłą ukochaną swojego męża, Aleksandra Barona - Blanką Lipińską.

Sylwia Bomba

Głośna, kontrowersyjna i kłótliwa. Podobnie jak Agnieszka Kotońska - karierę zaczynała w programie "Gogglebox". W "Tańcu z Gwiazdami" Sylwia Bomba, według relacji osób z produkcji, miała być kłótliwa, stroić gwiazdorskie fochy i dawać się we znaki ekipie. Te cechy idealnie pasują do "Królowej Przetrwania".

"Królowa Przetrwania" - oglądalność 2. sezonu

Jak udało nam się dowiedzieć, już trwają pierwsze przymiarki do castingów do 3. edycji show. Nagrania miałyby zaś ruszyć już w kwietniu. Nic dziwnego - "Królowa Przetrwania" notuje świetne wyniki oglądalności. Program wystartował 6. stycznia tego roku i można go oglądać na antenie TVN7, na platformie MAX i platformie Player.

Pierwsze trzy odcinki programu śledziło w TVN7 średnio 410 tys. widzów, a największą widownię, ponad pół miliona, odnotował pierwszy odcinek drugiej serii.

„Królowa Przetrwania” jest też ogromnie popularna w serwisach streamingowych - w ostatnich dwóch tygodniach jest w czołówce zarówno w serwisie Max jak i w Player.pl.

