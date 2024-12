Justyna Gradek na bal TVN przyszła z jednym, a opuściła go... z innym! Za ręce poszli do taksówki...

Bal Fundacji TVN i Justyna Gradek

Bal Fundacji TVN to coroczna impreza charytatywna połączona z licytacją na szczytny cel. Jak co roku oprócz tego aspektu w mediach królują zdjęcia wystrojonych na czerwonym dywanie gwiazd. W tym roku po raz pierwszy swoją obecnością zaszczyciła wydarzenie modelka i influenserka - Justyna Gradek. Gwiazda znana z pokazywania swoich seksownych walorów pozowała na ściance w towarzystwie Macieja Panka, właściciela kliniki medycyny estetycznej, którego chętnie odwiedzają gwiazdy.

Justyna w swojej długiej, półprzezroczystej sukni z wysokim rozcięciem i uwydatniającym biust gorsetem przechadzała się między gwiazdami takimi jak Magda Gessler, Agnieszka Woźniak-Starak, Agnieszka Dygant czy Ola i Michał Żebrowscy. Przy stolikach można było dostrzec też władze stacji TVN czy ambasadora USA w Polsce, Marka Brzezińskiego.

Justyna Gradek wyszła z tajemniczym nieznajomym z balu TVN

Podczas imprezy Justyna Gradek szalała na parkiecie i świetnie się bawiła, wszystko uwieczniając na swoich social-mediach. No, prawie wszystko. Zapomniała bowiem pokazać swoim obserwatorom, że podczas balu zbliżyła się do jednego z mężczyzn na tyle, że opuszczała bal w jego towarzystwie, a nawet - trzymając go za rękę... Kokietowała go perlistym śmiechem, gdy udali się w stronę postoju dla taksówek. Oboje byli w iście szampańskich humorach opuszczając event w swoim towarzystwie. I tak oto Justyna Gradek przyszła z jednym, wyszła z drugim. Trzeba przyznać, że nie marnuje czasu! Czy nowa znajomość przerodzi się w prawdziwe uczucie, na które czeka celebrytka? Do tej pory nie miała szczęścia w miłości - jej krótkie małżeństwo z zawodnikiem MMA, Karolem Miśkiewiczem, zakończyło się skandalem, gdy wyznała że była oszukiwana, a nawet... zdradzana! I to ponoć z dwiema kobietami na raz! Oby tym razem znalazła szczęście i bezpieczeństwo. "Super Express" życzy powodzenia!

Galerię z partnerami Justyny Gradek znajdziesz pod tekstem:

