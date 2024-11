Sandra Kubicka przejechała się po byłej męża. "Słyszałam już dziesiątki zaczepek w naszą stronę"

Aleksander Milwiw-Baron, gitarzysta zespołu Afromental i juror w programach "The Voice of Poland" oraz "The Voice Kids", od lat wzbudza zainteresowanie nie tylko swoją muzyką, ale i życiem osobistym. Przystojny rockman nigdy nie mógł narzekać na brak zainteresowania kobiet jego osobą, a związki były szeroko komentowane w mediach. A było o czym plotkować, bo łączono go między innymi z Aleksandrą Szwed, Julią Wieniawą i Blanką Lipińską. Krążyły także niepotwiedzone nigdy doniesienia o jego romansie z Edytą Górniak. Diwa zaprzeczyła jednak, jakoby łączyło ich coś więcej, poza przyjaźnią i współpracą w TVoP.

Sandra Kubicka upomina się o spokój dla męża

Choć czasy miłosnych podbojów artysta ma za sobą - muzyk ożenił się i założył rodzinę, to echa przeszłości wciąż do niego docierają. On sam nie komentuje swoich dawnych związków, ale jego żonie - Sandrze Kubickiej ostatnio najwyraźniej się ulało. A poszło o niedawny wywiad, jaki Blanka Lipińska wraz z partnerem Pawłem Baryłą udzielili Żurnaliście, a w którym jednym z tematów był związek pisarki z Baronem.

Przez ostatnie ponad trzy lata słyszałam już dziesiątki zaczepek w naszą stronę, obrażania Alka w wywiadach, Q&A, podcastach. Słyszałam o scenariuszu o gitarzyście i pisarce, (...) o gratulacjach z okazji narodzin Leosia, widziałam zdjęcia w koszulach Alka... Tego jest mnóstwo. To wszystko z publicznych artykułów, oprócz tego były jeszcze sytuacja poza kamerami... Jasne, często zaczynały media, zadając pytania o Alka, ale come on... Na Q&A chyba sama wybierasz, na co chcesz odpowiadać. Ile można? Czy słyszeliście, żeby Alek chociaż raz coś wspomniał o niej, odkąd się rozstali po paru miesiącach związku? No właśnie... Dajcie żyć!

- pisze wyraźnie wzburzona Sandra na Instagramie. Swój głos w sprawie dodała także mama Kubickiej, która zasugerowała, że Lipińska ma najwyraźniej jakieś nieprzepracowane sprawy i dlatego wciąż wraca do tematu. W odpowiedzi na komentarz Grace Kubickiej Lipińska poleciła jej nieco dystansu. Coś czujemy, że to jeszcze nie koniec historii.

