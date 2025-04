O jego konflikcie z Edytą Górniak jest coraz głośniej! Kim jest Bart Pniewski?

Od kilku tygodni coraz głośniej jest o konflikcie Edyty Górniak z niedoszłym teściem jej syna - Bartem Pniewskim. Allan i Nicol jeszcze niedawno brylowali razem na salonach. Młodzi zaczęli spotykać się w 2023 roku. Połączyła ich miłość do muzyki. Oboje intensywnie pracują nad rozwojem swoich karier. Pomagał im w tym ojciec dziewczyny.

Zakochani pracowali nawet nad wspólnym materiałem. Efektów ich pracy raczej się nie doczekamy. Allan i Nicol rozstali się. Byli partnerzy nie mówili o tym publicznie. Zrobił to za nich Bart Pniewski, który potwierdził internetowe plotki w rozmowie z Pudelkiem. I na tym cała sytuacja mogłaby się zakończyć. Jednak to był dopiero początek medialnego konfliktu.

Kilka tygodni temu mężczyzna opublikował na Instagramie nagrania z monitoringu, na których było widać, jak Edyta Górniak z synem wynoszą sprzęt ze studia, podpisując je "przed wizytą diwy", "w trakcie" czy "po wizycie mamy diwy, troszczącej się o dobro dzieci". Od tamtej pory niedoszli swaci przerzucają się oskarżeniami. Wiele wskazuje na to, że ten spór szybko się nie zakończy.

Przeczytaj również: Afera Górniak z Pniewskim trwa! On: "trzeba było ulec", Górniak zagroziła pozwem

Wydaje się, że jak na razie Bart Pniewski tylko zyskał na słownych przepychankach z diwą. Do tej pory znany był głównie w sieci, gdzie działa jako "Highbart". Tak naprawdę nazywa się Bartosz Pniewski i zasłynął jako miłośnik mody oraz kolekcjoner bardzo drogich butów. Z czasem stał się regularnym bywalcem modowych imprez na całym świecie.

W 2019 roku otworzył w Warszawie Highkiosk, w którym można zaopatrzyć się w ekskluzywne obuwie oraz dodatki. Zdecydowanie jest to butik dla ludzi z grubym portfelem. Pniewski chętnie chwali się luksusowym życiem na Instagramie, gdzie obserwuje go ponad 100 tysięcy osób. Na publikowanych zdjęciach często pozuje u boku światowych sław, m.in. z Kim Kardashian i Naomi Campbell.

Highbart jest nie tylko influencerem, ale również stylistą, biznesmenem i producentem muzycznym. Muzyką pasjonował się od dziecka. Ogromny wpływ miała na niego kultura Berlinu, gdzie się wychował.

Wyjechałem do Berlina, by spełniać swoją pasję. To zawsze była stolica kulturowa, mieszanka i otwartość. Od dziecka kochałem muzykę. Pamiętam lata 90. gdy na rynku było wielu fajnych i stylowych raperów. Inspirowało mnie, jak się ubierali, jaką robili muzykę. W tym dorastałem - mówił w rozmowie z "Faktem".