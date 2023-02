Polski influencer wydał fortunę na teledysk córki. Kwota zwala z nóg!

Bart Pniewski z żoną, Magdą, synem Xavierem i córką Nicol tworzą niepowtarzalną, swego rodzaju rodzinę influencerską. Wszyscy są bardzo aktywni na Instagramie. Okazuje się, że najwięcej followersó ma 10-letni chłopiec. Bart natomiast gości na światowych pokazach mody, a ostatnio do Paryża zabrał też córkę. Siedzieli obok największych gwiazd m.in. Ushera, Tygi, Rosalii i Kodak Black. Bart może się również pochwalić zdjęciem z Naomi Campbell. Pniewski oprócz tego, że jest wziętym influencerem ma też butik z luksusowymi rzeczami w Warszawie. Celebryta to prawdziwy miłośnik mody, a zwłaszcza unikatowych butów. W swojej ogromnej kolekcji posiada bardzo drogie modele albo unikatowe na skalę światową. Niedawno zwrócił na siebie szczególną uwagę, wkręcając swoich znajomych, ale wywołując też poruszenie w mediach. Ogłosił, że Kanye West jest w Warszawie publikując w sieci zdjęcia, które mogły to na to wskazywać.

Ostatnio okazało się, że talent do śpiewania ma jego córka Nicol. Znany polski raper zachwycił się barwą jej głosu. Dziewczyna najpierw zaśpiewała tylko dla swojego taty. Teraz ojciec postanowił spełnić jej marzenie. Wydał majątek, żeby nagrać piosenkę i zrobić teledysk pt. „3 Wizy”. Mowa tu o 700 tysiącach złotych! Klip jest już w popularnych serwisach. Wyszło to znakomicie wyszło i wiele osób wróży 17-letniej piosenkarce świetlaną karierę. Bart zdradził, że córka jest w trakcie negocjacji kontraktu z poważnym światowym producentem.

High Bart udowadnia że można całkowicie od zera osiągnąć sukces - dwa lata temu jeszcze nie miał co jeść, a teraz zapraszamy jest na najbardziej prestiżowe wydarzenia, zajmuje się również sprawdzeniem ultra-limitowanych modeli butów dla arabskich oligarchów - teledysk to motywacja do tego że wszystko jest w rękach ludzi i każdy może podążać za marzeniami. Jest to również przykład że pasja może stać się najlepszym źródłem dochodów.

Globalna wytwórnia byłam gotowa podpisać umowę, ale rygor w szkole w Stanach Zjednoczonych do której uczęszcza Nicole zakazał możliwości opuszczenia kampusu, co spowodowało że nie doszło do finalizacji umowy i produkcji muzycznych w USA. Pieniądze to narzędzie do osiągnięcia dobrego życia, ale nie gwarancja - to stara się przekazać młoda artystka.

Na razie zobaczcie jak prezentuje się w teledysku do piosenki "3 Wizy".