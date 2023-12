Piotr Stramowski zapuścił się po rozwodzie z Katarzyną Warnke. Teraz chce wrócić do formy i zamieszkać z nową ukochaną

Menadżer Allana Krupy baluje w Dubaju z Kanye Westem i innymi gwiazdami. Co za impreza! Mamy zdjęcia

Kilka dni temu w Dubaju odbył się finałowy wyścig sezonu Formuły 1. Wygrał go Max Verstappen. Na to wydarzenie do Abu Dhabi zjechały największe gwiazdy świata. Na imprezie pojawił się też Polak - Highbart czyli popularny także na zachodzie stylista i biznesmen, który niedawno został menadżerem Allana Krupy - syna Edyty Górniak. Prywatnie Highbart jest ojcem Nicol Pniewskiej, nowej ukochanej Allana. ZOBACZ: A jednak! Allan Krupa zakochany w pięknej piosenkarce! Zostali przyłapani w Monako. Mamy zdjęcia

Na wyścigach Formuły 1 w Dubaju pojawiły się takie gwiazdy jak Geri Halliwell-Horner ze Spice Girls, modelka Naomi Campbell oraz duże grono raperów takich jak Lil Durk, Flo Rida czy Swae Lee. Highbart zrelacjonował na swoim Instagramie, że on i jego córka Nicol znaleźli się na tej samej imprezie co Kanye West, z którym Polak zna się już od kilku lat. Zwrócił jego uwagę w 2021 roku, kiedy starannie przygotował swój performance, przebierając się za Kanye i elektryzując w ten sposób całą Warszawę oraz media.

Co ciekawe, na Instagramie Highbarta można też znaleźć zdjęcia z byłą żoną Kanye czyli Kim Kardashian.

Zobaczcie w naszej galerii, jak baluje Kanye West. Zacne towarzystwo?