Szok! Wydało się, dlaczego dziewczyna rzuciła syna Górniak. Padły mocne słowa

Allan jest bardzo dobrym człowiekiem. Pokiereszowanym przez życie i rodziców jakich los mu zesłał. Było mi go szkoda, tłumaczyłam jego brak energii, tym co go spotkało. Chciałam go naprawić, jakkolwiek to brzmi, oddać mu moją energię, której posiadałam całkiem dużo... Jednak okazało się to ponad moje siły. Nie wiecie o tym, jednak już raz się rozstaliśmy, nie udźwignęłam jego braku energii życiowej i zachowań, które wywoływało we mnie stany depresyjne. Czułam się jednak z tym źle, ponieważ cały czas coś do niego czułam. Postanowiłam dać nam drugą szansę, tym bardziej, że on zapewniał mnie, że tym razem będzie inaczej. Nie udało się. Jego, co prawda trochę podniosłam, a sama żyjąc przy nim, straciłam chęć do życia...