Szok, co działo się w "Królowej przetrwania". To ona wygrała program!

26 lutego 2025 roku widzowie mogli obejrzeć dziesiąty odcinek programu "Królowa przetrwania". To format reality show, w którym kobiety znane z mediów społecznościowych oraz telewizji trafiają do egzotycznej dżungli. W nowym, wymagającym środowisku muszą zmierzyć się z licznymi wyzwaniami, które sprawdzają ich wytrzymałość fizyczną i odporność psychiczną. W programie nie brakuje ekstremalnych prób, które testują ich zdolność adaptacji oraz radzenia sobie w trudnych warunkach. Każdy odcinek dostarcza widzom emocjonujących momentów, gdy uczestniczki podejmują ryzykowne decyzje, zawiązują sojusze i rywalizują o przetrwanie. Kluczowe są nie tylko sprawność fizyczna i odwaga, ale także strategia oraz umiejętność działania pod presją.

Celem każdej z nich jest zdobycie tytułu "Królowej przetrwania", co wymaga determinacji oraz odporności na przeciwności losu. Show pokazuje, jak bohaterki radzą sobie bez dostępu do luksusów codziennego życia i jak przełamują własne ograniczenia. Każdy odcinek to dawka intensywnych zmagań oraz niespodziewanych zwrotów akcji. Dzięki temu program dostarcza zarówno rozrywki, jak i inspiracji dla widzów, którzy śledzą losy uczestniczek walczących o przetrwanie.

"Królowa przetrwania": tego nikt się nie spodziewał w show

Pierwszym zadaniem było wypicie napoju umieszczonego w akwarium pełnym węży. Okazało się, że Kaczorowska bardzo boi się tych zwierząt.

Niewielu rzeczy się boję, ale tego boję się najbardziej. Byłam mała, jeden pan do zdjęcia nałożył mi węża, którego nie chciałam... no i tak mi zostało - powiedziała wystraszona Agnieszka Kaczorowska.

Ola Tomala wyjawiła jednak, że nie wierzy słowom Kaczorowskiej.

Nie wiem, czy ona się bała. Moim zdaniem to była scena - powiedziała Ola Tomala.

Ostatecznie Kaczorowska poradziła sobie z zadaniem. Wyjawiła, że teraz niczego się nie boi.

Czuje się totalnie wygrana, bo wygrałam sama ze sobą. Czuję teraz, że nic nie jest mi straszne. Zbudowała się wokół mnie taka siła - mówiła Kaczorowska po wykonanym zadaniu.

Po zadaniu zostały wyeliminowane aż dwie uczestniczki - Ola Tomala oraz Marianna Schreiber (która przed eliminacją, powiedziała, że sama chce wrócić do domu).

W show została - Agnieszka Kaczorowska, Agnieszka Kotońska, Eliza Trybała oraz Natalia "Natsu" Karczmarczyk.

Następnie przyszedł czas na występ dziewcząt. Uczestniczki nauczyły się tradycyjnego tańca i dały popis swoich umiejętności na rynku. Po występie i po powrocie do obozu dziewczyny otrzymały swoje telefony.

Wolałabym zadzwonić jutro, bo tamten telefon mnie trochę rozwalił. Nie chciałam dzwonić przed finałem, żeby nie mieć wyrzutów sumienia, żeby nie płakać, nie tęsknić - powiedziała Agnieszka.

Ostatecznie Kaczorowska zadzwoniła do rodziny. Dodała też, że walczy o siebie dla nich (córeczek - dla jasności).

Trzeba patrzeć w przyszłość - powiedziała na koniec Kaczorowska.

"Królowa przetrwania": wielki finał

Pierwsza część wyścigu odbyła się w kajakach. Większość dziewczyn nie była zadowolona z tej konkurencji. Eliza Trybała wprost powiedziała, że nie wie, jak ma płynąć w kajaku. Kobieta dała jednak sobie jakoś radę.

Po kajakach przyszedł czas na nerwowe bieganie po mieście. Przez chwilę można by pomylić "Królową przetrwania" z show "Azja Express".

Pierwsza stacja to sprawdzian mądrości - trzeba było ułożyć zdanie z liter.

Druga stacja - wdzięczności. Trzeba było tu przygotować naszyjnik z kwiatów.

Trzecie zadanie polegało na znalezieniu wiadomości w jednym z małych sklepików. Dziewczyny miały ogromne trudności ze znalezieniem wiadomości. Po jakimś czasie udało im się znaleźć sklepiki - w wiadomości od prowadzącego były pytania, na które musiały odpowiedzieć.

Następnie dziewczyny musiały znaleźć odpowiednią świątynię. Agnieszka Kaczorowska i Natsu dojechały do świątyni w tym samym czasie - niestety to nie było to miejsce!

W trakcie wycieńczającego wyścigu Natsu oraz Agnieszka Kaczorowska szły łeb w łeb. "Królowa przetrwania" mogła być tylko jedna. Ostatecznie główną nagrodę w wysokości 85 tysięcy złotych, a także tytuł zdobyła Natalia "Natsu" Karczmarczyk, drugie miejsce zajęła Agnieszka Kaczorowska. Następnie na mecie pojawiła się Agnieszka Kotońska, a ostatnia doczłapała się Eliza Trybała.

