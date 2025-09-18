Perfekcyjna w dżungli! Rozenek-Majdan wbija szpilę w Agnieszkę Kaczorowską

"Królowa przetrwania" to format, który w krótkim czasie zdobył wierne grono fanów. Idea jest prosta - znane kobiety ze świata show-biznesu rywalizują w ekstremalnych warunkach, walcząc o miano tej, która najlepiej poradzi sobie w tropikalnej dżungli. Pierwsze dwie edycje przyciągnęły sporą widownię, a teraz twórcy zdecydowali się na mocne odświeżenie programu. Najważniejszą zmianą jest pojawienie się nowej prowadzącej - i to nie byle jakiej. Na Sri Lance wylądowała sama Małgorzata Rozenek-Majdan.

Małgorzata Rozenek-Majdan "śmieje się" z Agnieszki Kaczorowskiej

Już pierwsze nagrania z planu pokazują, że Małgorzata Rozenek-Majdan odnalazła się w nowej roli błyskawicznie. Na jednym z filmików opublikowanych w mediach społecznościowych "Perfekcyjna Pani Domu" oprowadza fanów po obozie uczestniczek. Z charakterystycznym dla siebie zacięciem układa poduszki i robi symboliczny test białej rękawiczki - dokładnie tak, jak przed laty w swoim kultowym programie.

Nie zabrakło też elementu humorystycznego. W pewnym momencie Rozenek zwraca się do swojej makijażystki, pytając półżartem:

A Ty wiesz, który to ten dźwiękowiec? - mówi rozbawiona Rozenek-Majdan.

Widzowie natychmiast odczytali to jako nawiązanie do sensacyjnych doniesień z poprzedniej edycji, kiedy to media rozpisywały się o rzekomej bliskiej relacji Agnieszki Kaczorowskiej z jednym z realizatorów programu. Tajemniczy dźwiękowiec zyskał wtedy nieoczekiwaną popularność, a teraz Rozenek-Majdan postanowiła puszczać oczko do fanów i przypomnieć im tę historię.

Internauci szybko podchwycili żart, zasypując profil prowadzącej komentarzami:

Gosia wie, jak zrobić show! - pisali w sieci fani.

