Miejsce ceremonii to wciąż tajemnica – nawet dla gości. Aktorka łączy elegancję z pracowitością – przedślubna noc pod znakiem seksapilu i... zawodowych obowiązków.

Cichopek nawet przedślubny wieczór spędza w pracy

Choć do ślubu zostało zaledwie kilkanaście godzin, Kasia Cichopek nie zrezygnowała z pracy. Na InstaStory promieniowała energią, zapewniając, że wieczór spędzi w wyjątkowym miejscu. Można było się spodziewać, że w ten ostatni wieczór postawi na odpoczynek w spa lub chociaż w zaprzyjaźnionym studiu piękności, tymczasem ona wybrała pracę.

Tuż przed wyjściem na galę pokazała stylizację - postawiła na czarną kreację od Violi Piekut, swojej ulubionej projektantki, która odpowiada także za jej suknie ślubne. Stylizacja jest odważna, ale niezwykle stylowa – błysk, głęboki dekolt, dopasowany krój i delikatne prześwity robią piorunujące wrażenie, co zapowiada, że jutro możemy być świadkami niesamowitego modowego spektaklu.

Jak ustalił "Super Express" na miejscu pojawiła się w towarzystwie swojego ukochanego, Macieja Kurzajewskiego, który również wyglądał nienagannie. Para błyszczała przed obiektywami – on w eleganckim garniturze, ona w wieczornej czerni, emanująca pewnością siebie i spokojem kobiety, która doskonale wie, czego chce.

Ślub już jutro, ale miejsce owiane tajemnicą

Jak donosi „Super Express”, Cichopek i Kurzajewski pobiorą się już jutro, jednak nawet zaproszeni goście nie wiedzą, dokąd mają się udać. Zdradzono im jedynie datę i dress code na dwa dni świętowania – w sobotę eleganckie kreacje, w niedzielę sportowy luz. Według informacji, które udało nam się zdobyć, para młoda zaplanowała ślub i wesele w tajemniczym miejscu na Mazurach, około trzech godzin drogi od Warszawy.

Na liście gości znaleźli się m.in. Edward Miszczak, Joanna Kurska, bracia Mroczek i Ewa Wachowicz – śmietanka polskiego show-biznesu. Co ciekawe, „Kurzopki” – jak media nazywają parę – planują również dwutygodniowy urlop po ceremonii. Ich wymarzony kierunek to Argentyna, gdzie studiuje syn Kasi z pierwszego małżeństwa.

Przedślubny blask i zawodowa dyscyplina

Cichopek od miesięcy łączy obowiązki w telewizji, przygotowania do ślubu i życie prywatne, a mimo to wciąż zachowuje spokój i promienny uśmiech. W przeddzień ceremonii udowodniła, że jest kobietą sukcesu – zmysłową, profesjonalną i zakochaną. A jeśli jej czarna stylizacja była zapowiedzią tego, co zobaczymy na ślubnym kobiercu, to możemy być pewni jednego – jutro też będzie o niej głośno!

Co wiemy o ślubie Cichopek i Kurzajewskiego

Ślub odbędzie się 25 października 2025 roku , w tajnym miejscu – goście nie znają adresu.

, w tajnym miejscu – goście nie znają adresu. Kreacje panny młodej przygotowuje Viola Piekut.

Po ceremonii para planuje urlop i podróż do Argentyny .

. Lista gości obejmuje największe nazwiska polskiego show-biznesu.

Cichopek krótko o ślubie: "Nie mam obrączki"