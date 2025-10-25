Ślub roku! Cichopek i Kurzajewski wybrali nieprzypadkowy dzień? Ta data ma wyjątkową moc!

Już dziś, 25 października 2025 roku, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzą sobie „tak” – w dniu, który według numerologów ma wyjątkową energię. Wibracja tej daty to potężna ósemka – symbol siły, trwałości i miłości budowanej na solidnych fundamentach. Czy właśnie dlatego zakochani wybrali ten termin? Nawet jeśli nie, to wygląda na to, że temu małżeństwu sprzyjają gwiazdy i liczby.

Data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

25 października 2025 roku to nie tylko jesienny weekend, ale i dzień pod znakiem wibracji 8 – liczby związanej z odpowiedzialnością, dojrzałością i materializacją marzeń. Numerolodzy uważają, że ósemka sprzyja związkom opartym na wzajemnym zaufaniu i wspólnym celu. To energia ludzi, którzy wiedzą, czego chcą – i razem potrafią to osiągnąć.

Patrząc na Cichopek i Kurzajewskiego, trudno o lepsze dopasowanie. Ona – urodzona 7 października 1982 roku – to „jedynka”, niezależna, ambitna, silna. On – 29 stycznia 1973 – „piątka”, wolny duch, ciekawy świata, z energią poszukiwacza. Oboje mają mocne charaktery, ale właśnie ta różnorodność tworzy między nimi elektryzującą chemię. W dniu z wibracją ósemki ich indywidualność może zamienić się w siłę nie do zatrzymania.

Ślub jak z bajki – i z tajemnicą

Choć para nie zdradzała szczegółów przygotowań, wiadomo, że ceremonia owiana jest nutą tajemnicy. Goście mieli otrzymać zaproszenia z datą i wymogami stroju, ale bez wskazania miejsca – wszystko po to, by do ostatniej chwili utrzymać element zaskoczenia. Według ustaleń "Super Expressu" uroczystość odbędzie się w Poleskim Parku Narodowym w okolicy Lublina, w miejscowości Urszulin.

Wśród zaproszonych znaleźli się przyjaciele z branży – Ewa Wachowicz, Edward Miszczak, bracia Mroczek, Joanna Kurska i inni znani z telewizji. Nie zabraknie też kolegów i koleżanek z planu „M jak miłość” oraz ze stacji Polsat, gdzie zakochani prowadzą wspólny program „Halo, tu Polsat”.

Suknie ślubne Kasi Cichopek

Wg informacji Plejady Katarzyna Cichopek postawiła na sprawdzoną projektantkę – Violę Piekut, z którą współpracuje od lat. Aktorka zaprezentuje się w trzech sukniach ślubnych, a ich stylizacje mają łączyć klasyczną elegancję z nowoczesną lekkością. Według osób z otoczenia pary, „Kasia nie wyobrażała sobie, by w tym dniu miała na sobie kreację od kogokolwiek innego”. 

Wczoraj nagroda, dziś wesele

W przeddzień ślubu Cichopek odebrała tytuł „Ikony Sceny Aktorskiej”, przyznany przez magazyn Business Power Polska i Forum Biznesu. Wyglądała znakomicie, w czarnym kombinezonie zaprojektowanym przez Violę. Na gali towarzyszył jej Kurzajewski – dumny i wzruszony. Czy można sobie wyobrazić piękniejsze zakończenie takiego tygodnia? Wczoraj nagroda za konsekwencję i talent, dziś ślub, który wieńczy nowy etap w życiu. Symbolicznie – wszystko układa się w harmonijną całość, jakby i los, i liczby mówiły jednym głosem.

Związek pod szczęśliwą gwiazdą

Z numerologicznego punktu widzenia to związek energii 1 i 5 w dniu 8 – duet niezależności i wolności spotykający się w wibracji odpowiedzialności. To oznacza relację dynamiczną, pełną życia i pasji, ale też dojrzałą i stabilną. Ósemka wprowadza spokój, plan, strukturę – coś, co pozwala emocjom nabrać trwałej formy. Dla nich to dzień, w którym miłość staje się decyzją, a decyzja – wspólnym projektem życia.

25 października 2025 romantyzm spotyka się z symboliką. Jeśli numerolodzy mają rację, to dzień sprzyjający miłości, która dojrzewa, nie znika. A patrząc na energię Kasi i Maćka – wygląda na to, że ich historia ma wszystko, by potrwać dłużej niż jedna wibracja dnia.

