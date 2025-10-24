W przeddzień ślubu z Kurzajewskim, Cichopek odebrała prestiżową nagrodę. Teraz jest IKONĄ

Kasia Cichopek z tytułem IKONY

Na gali w Warszawie aktorce towarzyszył Maciej Kurzajewski, który nie krył dumy z sukcesu swojej partnerki. Para pojawiła się razem na czerwonym dywanie, uśmiechnięta i w świetnych nastrojach, przyciągając uwagę fotoreporterów. Katarzyna Cichopek, trzymając w dłoniach szklaną statuetkę, pozowała do zdjęć z charakterystycznym błyskiem w oku. Widać było, że tytuł „Ikony” jest dla niej nie tylko zawodowym wyróżnieniem, ale też symbolem konsekwencji, z jaką od lat buduje swoją pozycję w świecie show-biznesu.

Co to za nagroda?

Nagroda Women Power przyznawana jest przez magazyn Business Power Polska oraz Forum Biznesu osobom, które wyróżniają się nie tylko talentem, ale też wpływem na kulturę popularną. Cichopek otrzymała tytuł „Ikony Sceny Aktorskiej”. Od roli Kingi Zduńskiej w „M jak miłość” po występy w teatrze i udział w programach rozrywkowych - aktorka od ponad dwóch dekad pozostaje w centrum zainteresowania widzów.

Tak przygotowywała się do wielkiego wydarzenia

Na swoim Instagramie aktorka pokazała też kulisy przygotowań do gali – krótkie nagranie z garderoby, na którym prezentuje czarny kombinezon, zestawiając go z klasycznymi szpilkami i minimalistyczną biżuterią. W tle słychać utwór „Victoria’s Secret” zespołu Łona V – symboliczny, bo przecież Cichopek od lat udowadnia, że jej „sekretem” są ciężka praca i autentyczność. Stylizacja aktorki przyciągała uwagę elegancją i nowoczesnym krojem – dopasowany gorset, delikatne siateczkowe wstawki i szerokie nogawki podkreślały jej figurę, a jednocześnie dodawały lekkości całemu lookowi.

Dziś nagroda, jutro ślub

Nie da się ukryć, że ten wieczór to dla Katarzyny Cichopek wyjątkowy wstęp do jeszcze ważniejszego dnia. Już jutro aktorka i Maciej Kurzajewski mają stanąć na ślubnym kobiercu – wydarzenie, o którym od tygodni mówi cały show-biznes. Choć para nie zdradza szczegółów uroczystości, wiadomo, że ma być z pompą. Już nie możemy się doczekać!