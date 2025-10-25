Tak Joanna Kurska szykuje się na ślub Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego! Ma dwie suknie

Joanna Kurska, która od lat utrzymuje serdeczne relacje z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim, nie mogła ukryć emocji w dniu ich ślubu. Na swoim Instagramie podzieliła się urokliwymi kadrami z przygotowań i krótkim, ale wiele mówiącym komentarzem:

A ja od rana prasuję 😍 koszule dla Męża prawie gotowe, zaraz biorę się za sukienki

– napisała Joanna Kurska zaledwie kilka godzin przed rozpoczęciem ślubnej ceremonii.

Kurscy na liście gości Cichopek i Kurzajewskiego – nie mogło ich zabraknąć

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w polskim show-biznesie. Uroczystość odbywa się w kameralnej, malowniczej miejscowości Urszulin, w otulinie Poleskiego Parku Narodowego – z dala od miejskiego zgiełku, ale w iście bajkowej scenerii.

Wesele zaplanowano na cały weekend. Pierwsi goście zaczęli zjeżdżać już w piątkowy wieczór, a wśród nich paparazzi wypatrzyli Joannę Kurską. Niedługo później dołączył jej mąż – Jacek Kurski, który także przyjął zaproszenie od pary młodej.

Nie jest tajemnicą, że to właśnie małżeństwo Kurskich odegrało pewną rolę w historii miłosnej "Kurzopków". To właśnie w czasie, kiedy Joanna była szefową programu "Pytanie na Śniadanie", doszło do słynnego łączenia z Izraela, w trakcie którego Cichopek i Kurzajewski ujawnili swój związek przed milionami widzów.

Joanna Kurska przyleciała na ślub z Waszyngtonu

Joanna Kurska już kilka dni temu w rozmowie z mediami potwierdziła, że wybiera się na ślub przyjaciół. Jak zdradziła, specjalnie przyleciała z USA, by towarzyszyć im w tym wyjątkowym momencie.

Lecę na ślub Kasi i Maćka, będę w Polsce już w piątek. Udało mi się zorganizować opiekę dla dzieci tu w Waszyngtonie, więc po raz pierwszy będę lecieć sama. Bardzo się cieszę, że mogę im towarzyszyć w tym wyjątkowym dniu. Od początku dobrze im życzyłam, widać, że są szczęśliwi, a przecież nie mieli łatwo. Już nie mogę się doczekać, aż ich zobaczę i wyściskam

– powiedziała żona byłego prezesa TVP.

Joanna Kurska do ostatniej chwili nie mogła zdecydować się, w jakiej kreacji pojawi się na ślubie Kasi i Maćka, dlatego przygotowała sobie dwie suknie - różową i granatową. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.