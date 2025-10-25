Tak Joanna Kurska szykuje się na ślub Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego! Ma dwie suknie

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2025-10-25 14:39

Wielki dzień Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego już nadszedł! W sobotę 25 października para powie sobie sakramentalne "tak" w malowniczym otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego. Wśród gości nie zabraknie wielu znanych twarzy, w tym Jacka i Joanny Kurskich. To właśnie Joanna – bliska przyjaciółka młodej pary – już od rana przygotowywała się na tę wyjątkową uroczystość i robiła to z uśmiechem na twarzy.

Joanna Kurska, która od lat utrzymuje serdeczne relacje z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim, nie mogła ukryć emocji w dniu ich ślubu. Na swoim Instagramie podzieliła się urokliwymi kadrami z przygotowań i krótkim, ale wiele mówiącym komentarzem:

A ja od rana prasuję 😍 koszule dla Męża prawie gotowe, zaraz biorę się za sukienki

– napisała Joanna Kurska zaledwie kilka godzin przed rozpoczęciem ślubnej ceremonii.

Kurscy na liście gości Cichopek i Kurzajewskiego – nie mogło ich zabraknąć

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w polskim show-biznesie. Uroczystość odbywa się w kameralnej, malowniczej miejscowości Urszulin, w otulinie Poleskiego Parku Narodowego – z dala od miejskiego zgiełku, ale w iście bajkowej scenerii.

Wesele zaplanowano na cały weekend. Pierwsi goście zaczęli zjeżdżać już w piątkowy wieczór, a wśród nich paparazzi wypatrzyli Joannę Kurską. Niedługo później dołączył jej mąż – Jacek Kurski, który także przyjął zaproszenie od pary młodej.

Nie jest tajemnicą, że to właśnie małżeństwo Kurskich odegrało pewną rolę w historii miłosnej "Kurzopków". To właśnie w czasie, kiedy Joanna była szefową programu "Pytanie na Śniadanie", doszło do słynnego łączenia z Izraela, w trakcie którego Cichopek i Kurzajewski ujawnili swój związek przed milionami widzów.

Joanna Kurska przyleciała na ślub z Waszyngtonu

Joanna Kurska już kilka dni temu w rozmowie z mediami potwierdziła, że wybiera się na ślub przyjaciół. Jak zdradziła, specjalnie przyleciała z USA, by towarzyszyć im w tym wyjątkowym momencie.

Lecę na ślub Kasi i Maćka, będę w Polsce już w piątek. Udało mi się zorganizować opiekę dla dzieci tu w Waszyngtonie, więc po raz pierwszy będę lecieć sama. Bardzo się cieszę, że mogę im towarzyszyć w tym wyjątkowym dniu. Od początku dobrze im życzyłam, widać, że są szczęśliwi, a przecież nie mieli łatwo. Już nie mogę się doczekać, aż ich zobaczę i wyściskam

– powiedziała żona byłego prezesa TVP.

Joanna Kurska do ostatniej chwili nie mogła zdecydować się, w jakiej kreacji pojawi się na ślubie Kasi i Maćka, dlatego przygotowała sobie dwie suknie - różową i granatową. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Tak Joanna Kurska szykuje się na ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego
20 zdjęć
Super Express Google News
Cichopek nie wraca do nagrań z "Tańca z gwiazdami". Tak trafiła do programu!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Katarzyna Cichopek
Maciej Kurzajewski
JOANNA KURSKA