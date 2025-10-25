Na facebookowym i instagramowym profilu Kasi Cichopek pojawiło się wyjątkowe nagranie! Na krótkim czarno-białym filmiku przywodzącym na myśl stare filmy sprzed dekad widać aktorkę i jej ukochanego Macieja Kurzajewskiego. Na wideo uwieczniono moment, gdy pan młody po raz pierwszy zobaczył swoją przyszłą żonę w sukni ślubnej, eleganckiej fryzurze i pięknym, profesjonalnym makijażu przygotowanym właśnie z myślą o ślubie.

Kochanie wyglądasz obłędnie! Jesteś aniołem - słychać głos Kurzajewskiego.

W tle gra muzyka, a po chwili widać dziennikarza, który bezgłośnie mówi: "Pięknie". Cichopek, słysząc te słowa, ociera łzę wzruszenia. Widać, że ta dwójka za sobą szaleje, prawda? Nagranie możecie zobaczyć niżej.

Zaskakujące nagranie opublikowane w zaskakującym momencie

Cichopek i Kurzajewski pobrali się 25 października. Gdy to nastąpiło, na instagramowym koncie aktorki pojawiło się pierwsze wspólne zdjęcie ślubne małżonków, a mniej więcej 2 godziny później fani pary zobaczyli krótkie wideo ukazujące reakcję dziennikarza na widok panny młodej, która za moment miała zostać jego małżonką. Opublikowano je prawdopodobnie w czasie wesela!

Wcześniej migawkami z przygotowań Cichopek do ślubu pochwaliła się jej makijażystka. Aneta Nowacka napisała w sieci:

Już niedługo pochwalę się wam dzisiejszym makijażem dla Kasi. Malujemy się już 6 lat z Kasią, ale dziś to się stresowałam.

Makijażystka zaprezentowała na swoim profilu na Instagramie filmik, na którym widać Kasię elegancko uczesaną i ubraną w biały szlafroczek. Ale jej twarz została przysłonięta, by za wiele nie zdradzić.

Gdy Cichopek sama pochwaliła się fotką ze ślubu, można było stwierdzić, że efekt był doskonały. Cichopek na uroczystości stawiła się w klasycznym makijażu i z falami na głowie. Miała na sobie białą kreacją od Violi Piekut, która dzięki pionowej falbanie dodawała gwieździe nieco wzrostu i optycznie wysmuklała sylwetkę. Uwagę zwracały drapowania, ale i szerokie ramiona. Był też głęboki dekolt!

Tu jest ciekawa, nowoczesna forma, minimalistycznie, ale jednak z charakterem. Pewnie teraz przyszłe panny młode będą szukać podobnych kreacji... - stwierdziła Ada Fijał w rozmowie z "Super Expressem".

Cichopek i Kurzajewski celebrują swój związek w towarzystwie gwiazd

Ślub Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego odbył się z daleka od Warszawy, w okolicach Lublina, ale gwiazdy nie zawiodły. Młoda para wynajęła na wesele cały hotel! Bawili się w nim Apoloniusz Tajner z żoną, którzy uśmiechnięci przywitali się z obsługą, Mateusz Kusznierewicz i Monika Pyrek, Jan i Lenka Klimentowie, Mateusz Gessler... Gwiazd było znacznie więcej, co możecie zobaczyć w GALERII.

Ci, których zabrakło na uroczystości, gratulowali małżonkom w sieci. Posypały się życzenia szczęścia i miłości m.in. od Małgorzaty Sochy, Anny Muchy czy Kajry.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pokazali willę. Jadalnia robi wielkie wrażenie!