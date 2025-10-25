Kasia Cichopek już po ślubie? Pokazała pierwsze zdjęcie, a na nim sukienkę. Coś pięknego!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-10-25

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zaplanowali swój długo wyczekiwany ślub na 25 października. Teraz gwiazda telewizji na swoim instagramowym profilu pokazała się z życiowym partnerem u boku i zaprezentowała fanom kreację. Biel aż bije po oczach! To pierwsze oficjalne ślubne zdjęcie pary. Jak wam się podoba?

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski są już małżeństwem?! Wiele na to wskazuje. Na instagramowym profilu gwiazdy telewizji pojawiło się zdjęciu, do którego Cichopek pozowała u boku swojego partnera życiowego. Miała na sobie białą suknię i wyglądała fenomenalnie!

Piękna panna młoda

Kilka godzin wcześniej makijażystka Kasi pokazała kilka ujęć z przygotowań. Aneta Nowacka napisała w sieci:

Już niedługo pochwalę się wam dzisiejszym makijażem dla Kasi. Malujemy się już 6 lat z Kasią, ale dziś to się stresowałam.

Makijażystka zaprezentowała na swoim profilu na Instagramie filmik, na którym widać Kasię  elegancko uczesaną i ubraną w biały szlafroczek. Ale jej twarz została przysłonięta, by za wiele nie zdradzić.

Na drugim ujęciu pokazała pannę młodą w tym samym peniuarze, z opalonymi nogami i bosymi stopami na pierwszym planie. Przy niej uwijały się dwie osoby pracujące nam makijażem i fryzurą.

Czekaliśmy na więcej i się doczekaliśmy!

Kasia Cichopek w sukni ślubnej

Gwiazda wyglądała przepięknie! Do zdjęcia pozowała w skromnej, eleganckiej, długiej kreacji ze sporym dekoltem. Kreację zdobiły marszczenia i pionowo spływające falbany. Kasia wystąpiła w rozpuszczonych włosach uczesanych w fale i zebranych z boku oraz w klasycznym makijażu. Nie było udziwnień i szaleństw - sam szyk!

W dłoniach trzymała bukiet białych kwiatów związanych białą wstążką - tu też na uwagę zasługuje prostota i skromność. Nieco bardziej wystawne było tło. Cichopek i Kurzajewski pozowali na tle bogato zdobionej ściany, wokół nich rozstawiono wazony, białe kwiaty i świece.

Opisem do zdjęcia była tylko data - 25.10.2025 i białe serce.

Internauci komentują

Pod wpisem posypały się gratulacje i życzenia miłości. Internauci dopytywali, czy para wzięła ślub cywilny. Cichopek nie ma teraz czasu odpisywać, ale tak - aktorka i dziennikarz zaplanowali uroczystość cywilną, którą miała poprowadzić urzędniczka USC.

Miłości - życzyła koleżance z "M jak miłość" Anna Mucha.

